Magical Girl

Cette année, la licence Precure fête ses 20 ans avec la sérieEt pour le coup, la licence semble decidé à se revolutionner (ainsi que le genre magical girl) sur plusieurs points.Les fans du genre le savent, le ranger bleu, souvent le serieux, mature et responsable n'est jamais le personnage principal, ce dernier étant le rose pour les magical girl et le rouge pour les sentai.Si pour les non fan, ça peut sembler un détail, c'est pourtant un élément très important. dans le Sentai et le Magical girl, la couleur du personnage correspond à des archetypes et mettre en leader un personnage correspondant à l'archetype bleu risque de changer terriblement la dynamique de groupe.Dans le genre du sentai magical girl, ces archetype n'ont quasiment jamais été changé (seul Heartcatch Precure et sa copie Leader Price Happiness Charge ont changé ces code en inversant les caractère des ranger rose et Bleu depuis que sailormoon a inventé le genre en 1991) et il n'y a jamais eu de ranger Bleu en personnage principal.Ce schema scenaristique était très courant dans les années 70, représentant la majorité des magical girl de l'époque, mais il avait quasiment disparu avec le temps.Encore une fois, certaines Precure viennent d'un autre monde, c'est assez regulier qu'une Precure arrivant tardivement vienne du monde magique, mais jusqu'à présent ce n'avait jamais été le personnage principal.Et là où c'est interessant, c'est que ça implique que la série va se focaliser sur le personnage découvrant notre monde et aussi qu'elle est au courant de l'existence de la magie et possède surement ses pouvoirs avant la série.Ce dernier point est quasiment certain vu que le thème de la série est quelque chose bien à la mode cette dernière decennie, "Les Super Heros", on peut donc imaginer que notre heroine arrivera sur terre et sachant qu'elle a des pouvoirs, luttera contre l'injustice avec ses pouvoirs magiques.Cure Wing, le ranger Orange, a un doubleur masculin ayant des rôles masculin, il y a donc de grande chances que ce soit le premier Precure masculin regulier de la Licence (Henry l'était devenu le temps d'un episode dans Hugtto pendant que Cure Yell affirmant qu'un homme pouvait devenir une Precure) cependant, je met entre guillement, le mot masculin, vu que son doubleur a aussi a son actif un paquet de personnages transgenre ou travesti (Rui dans Gatchaman crowds, Astolfo dans Fate Apocrypha, Elendira dans Trigun).Dans tout les cas, ce serait une petite revolution dans la licence, même si franchement, je prefèrerait que Cure Wing ne soit pas Transgenre, les personnage Transgenre qui sont des magical girl, sailormoon en a fait un paquet et c'est un peu la facilité, limitant le fait d'aimer les Magical Girl aux filles (qu'elle soit cis ou trans). Un garçon devenant Precure enverra un massage que je prefererait, "tout le monde peut devenir ce qu'il souhaite et le genre n'a pas d'importance"En tout cas, moi qui me suis eloigné de la licence ces dernières années, je risque de réessayer. Car ça risque d'être différent.