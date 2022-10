2004Réalisé par Tim Burton(Beetlejuice / Batman / Edward aux mains d’argent / Ed Wood / Mars Attacks! / Sleepy Hollow / Charlie et la Chocolaterie / Sweeney Todd / Big Eyes / Miss Peregrine et les Enfants particuliers)Musique de Danny ElfmanL'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté longtemps auparavant, pour être au chevet de son père, atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant.Du pur Tim Burton mélange de fantaisie, rêverie poétique, fantastique, romanesque, magie, humour et merveilleux.