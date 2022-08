Amazon en collaboration avec Bethesda Game Studio est à la production d’une série sur la licence culte Fallout. Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet ont été choisis en tant que showrunner et du côté de la production, ce sera Jonathan Nolan et Lisa Jo, les producteurs de la série Westworld qui se chargeront du projet (ce qui annonce une série de qualité).

posted the 08/21/2022 at 09:39 AM by coldy