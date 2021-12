Thème du jour :



Les RPG



Les jeux de plateforme, les jeux de baston, les jeux de course, de stratégie, les shmup... J’ai fait pas mal de thèmes autour des types de jeux, mais vous avez bien dû constater qu’il en manquait un à l’appel... Et vous pensiez que moi, fan de RPG devant l’éternel, j’allais l’oublier ?



« Mais mon bon Randy, c’est bien gentil de proposer, mais tous ces articles VGM n’étaient-ils pas déjà un vaste prétexte à partager des musiques de RPG ? »



Oui bon, hein, j’y peux rien si ça représente la majorité de ce que je partage, et pis j’avais envie de proposer le thème, c’est tout Comme ça, pas de limites, on peut partager tous les chouettes morceaux de RPG qu’on préfère ! C’est-y pas beau, ça ?



Note : Le sujet est évidemment très vaste surtout vu tous les sous-genres de RPG existants (C-RPG, J-RPG, A-RPG, T-RPG, D-RPG, MMORPG...), j’aurais bien aimé proposer des thèmes pour chaque sous-genre mais au final, la rubrique ne durera pas assez longtemps pour faire tout ça. Ce sera donc un gros fourre-tout de tous les genres, je vous laisse juger vous-même de ce qui est considéré comme RPG ou pas...

Bon vous vous doutez bien que je ne vais pas me contenter de quelques musiques, déjà que devoir me restreindre à une trentaine est assez frustrant... Je me suis donc astreint à proposer 6 musiques par sous-catégories : Openings/Main Theme, Villages, World Maps, Donjons, Spécial TRPG, et les Battle Themes, en essayant de ratisser le plus large possible parmi les licences auxquelles j’ai joué. Et j’en profité pour partager des OSTs que je n’ai pas trop eu l’occasion de partager jusqu’à maintenant !Donc bon, ça fait beaucoup (on va espérer que l’article rame pas trop...), mais je ne vous demande pas de tout écouter, ni même de faire comme moi... Comment ça « il en manque plein » ? Vous croyez que c’est facile de se restreindre autant vu le sujet ? Et pis vous croyez que vous êtes là pour quoi, hein ?A vous de compléter avec ce que vous aimez !En attendant, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !