Thème du jour :



Vos VGM du moment #7



Je suis de nouveau en vacances donc pas de thème, je propose un petit partage de musique sans prise de tête ^^



Alors, c’est quoi vos musiques de l’été ?





Je me contenterai d’une musique vu que mon ordi rame, mais quelle musique !Cette fraîcheur, cette émotion, cette nostalgie !On est dedans dès les premières notes. On retrouve un peu l’atmosphère du morceau original dans le jeu, avec un peu plus de poésie grâce à l’ajout du chant, dont je pourrais reprocher peut-être de ne pas toujours être « en phase » avec le rythme de la musique. Non pas qu’elle soit désynchronisée, juste que le rythme des paroles ne colle pas toujours avec le rythme de la musique, ce qui créé un petit décalage qui me dérange. Mais la voix de la chanteuse est juste superbe, et la piste me paraît être une bonne interprétation du morceau d’origine (qui garde son charme bien à lui) tout en offrant une belle invitation au voyage. Parfait pour les vacancesEt d'ailleurs, vu que mes vacances vont se prolonger encore quelques semaines, je mets de nouveau le groupe en pause pour les deux dimanches prochains au moins. Pensez à profiter aussi (même si bon, entre les restrictions du passe sanitaire et le mauvais temps qui s'installe partout, ça peut être compliqué... mais ça peut être un bon prétexte pour geeker !)Sur ce, Radio Gamekyo rend l'antenne, à vous les studios, et bonnes vacances !