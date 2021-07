Thème du jour :



Les 30 ans de la série Mana



Honte à moi, j’ai bien failli oublier que ma série préférée venait d’avoir 30 ans cette année Heureusement que Square-Enix nous l’a rappelé avec l’annonce de... euh, de rien en fait, un nouvel épisode est semble-t-il prévu sur consoles, mais il faudra se contenter d’un portage et d’un nouveau jeu mobile pour l’instant



Il faut dire que la licence revient de loin : elle avait marqué sur Gameboy avec le premier épisode sorti le 28 juin 1991, avant d’entrer définitivement dans la légende avec les deux opus SNES, et dans une moindre mesure le spin-off Playstation qui a largement divisé les fans (et qui, je le rappelle, vient de ressortir en remaster sur un peu toutes les plateformes). Puis, hormis un remake GBA bien fichu mais imparfait, la série a voulu s’aventurer sur des terrains qu’elle ne maitrisait pas, pour tomber finalement dans un simili oubli, Square-Enix ne la déterrant que pour l’occasion d’un épisode sur mobile ou d’un énième concert anniversaire. Il faudra attendre les récents remakes/portages des trois premiers épisodes, à la qualité pour le moins variable, pour que Square-Enix admette que la série a encore du potentiel. Même si personnellement je ne suis toujours pas convaincu par la direction prise...



Musicalement, ce sont les musiques de Secret of Mana que les gens ont le plus retenu (l’épisode le plus populaire, faut dire), pour autant les OSTs des autres jeux ne sont pas en reste, la série ayant pu bénéficier des talents de trois compositeurs devenus légendaires : Kenji Ito, Hiroki Kikuta, et Yoko Shimomura. Le thème du jour va donc être l’occasion de se replonger dans la féérique ambiance musicale de la série !



Rappel : en dehors des musiques des jeux (épisodes principaux comme spin-off ou remakes, y compris sur mobile), n’hésitez pas à partager toute musique en lien avec la série, que ce soit des covers, arrangements, remix dans d’autres jeux...



J’ai voulu me limiter aujourd’hui, mais au final, je n’ai pas pu :3 Bien entendu, rien ne vous oblige à tout écouter ! Pas de musiques des remakes ni de Dawn of Mana ou des épisodes mobile en revanche, vu que je les ai pas fait.Et comme d’hab quelques covers/arrangements :Fatalement je me retrouve à mettre plusieurs musiques d’un même jeu, puisqu’il y a finalement assez peu d’épisodes de la série. Et puis ce serait dommage de se priver pour certaines OSTIl y a encore largement matière à se faire plaisir, donc j’attends de voir vos partages !Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !