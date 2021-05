Mecha

C.E.72 était une ère unique qui serai plus tard décrite comme les «deux années blanches». Certains l'appellent aussi «le temps de la paix sur la glace mince», et d'autres l'appellent «la pause avant la frénésie qui approche». C'est l'histoire d'un intervalle. Une histoire qui se déroule entre deux grandes guerres dans lesquelles des membres d'une unité dissimulé connue sous le nom de ODR ont risqué leur vie. L'histoire se concentrera le pilote de Mobile Suit Tatsumi Hōri, 17 ans, la commandante Miyabi Oto Kiō, 19 ans et le pilote coordinateur Ken Noland Suse, 18 ans ainsi que d'autres personnes qui risquent leur vie dans une unité connue sous le nom de «ODR».

Le groupemet les petits plats dans les grands pour lesde la sériele nom de code de cette célébration estDéjà il faut savoir qu'unest en préparation (film qui fut annoncé en 2006 mais maintenant confirmé en production) ce film servira de suite à la série.Le second Project consiste en un manga nomméCi-dessous dans l'ordre le character-design de chaque personnage avec leur petite histoire ainsi que le Mobile Suit titulaire de cette série nommé Mobile Suit Eclipse Gundam.Il a une force physique moyenne, un QI et d'autres compétences moyen en raison du fait qu'il est un être humain né naturellement, mais affiche en quelque sorte des compétences qui surpassent les coordinateurs lors du pilotage de l'ECLIPSE GUNDAM. Il a 17 ans et c'est un pilote de L'ODR.Elle est une coordonnatrice qui a diverses capacités extraordinaires, mais est pessimiste quant à la situation sociale actuelle en raison de son éducation compliquée.Elle est une libre penseuse et une accomplisseur, bien qu'elle ait grandi dans une famille riche. Elle a 19 ans et est la commandante de l'unité ODR.Il a un QI, des capacités physiques et des capacités de manœuvre en combat exceptionnelles. Il s'est retiré de la guerre entre Naturelles et Coordinateurs. Il a 18 ans a noter également que c'est un coordinateur.Ces trois personnages sont les membres dans l'organisation nommé ODR (Pour Orb Disaster Relief Team). C'est une organisation qui a officiellement été nommée l'équipe internationale de secours en cas de catastrophe sous la juridiction de l'Agence de coopération internationale et de l'organisation auxiliaire du ministère des Affaires étrangères d'Orb. Il est abrégé en Équipe de secours en cas de catastrophe Orb. L'équipe est apparemment une organisation de contribution et de coopération internationales, et assume un large éventail de missions impliquant les soins médicaux, l'éducation, les échanges techniques et la bonne volonté internationale. Ils sont également appelés ODRers car ils sont envoyés partout dans le monde pour des missions et courent partout pour accomplir des tâches gênantes chaque fois qu'ils reçoivent des commandes/missions.L'ECLIPSE Gundam est un mobile suit personnalisé développée en secret chez Orb. Sa caractéristique la plus importante est sa capacité à passer d'une forme de vol à une forme MS. Il est équipé d'une fonction Mirage Colloid, et est armé de fonctions spécialisées pour ODR, une organisation qui excelle dans les opérations secrètes. L'existence de deux unités a été confirmée.A voir pour ce projet mais je serais pas surpris de voir un anime développé sur Mobile Suit Gundam SEED Eclipse au vu de la qualité de la promotion. Dessont également au rendez vous.Le troisième projet c'est l'inauguration prochaine (le 31 Mai) de la statue réplique à l'échelle 1 duà Shangaï au niveau du parc commercial Mitsui LaLaport Jinqiao. La Chine devenant donc le second pays à disposer d'une statue à l'échelle 1 d'un Gundam. Voici quelques photos ci-dessous.Et enfin en quatrième projet c'est l'élaboration d'un jeu vidéo sur Mobile Suit Gundam Seed, des informations concernant celui-ci arriverons bientôt.Voilà pour ce petit condenser d'info au regard de Gundam et surtout de la série SEED située dans la chronologie de la Cosmic Era, série donc qui je pense est la plus développée après l'Universal Century de la série principale.