Voilà ma sélection perso, évidemment je vais piocher directement dans les musiques symphoniques, mais si vous voulez mettre des musiques issues directement des jeux, ne vous privez pas !Désolé d’avance, mais vous n’y couperez pasEt vous n’y couperez pas non plus...J’en réécoute certaines, j’en pleurerai presque, crévindiouEt ça me fait pas mal regretter que le monsieur n’ait pas été aussi inspiré sur la composition des deux derniers épisodesAllez hop, à votre tour les amis !Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !

posted the 05/23/2021 at 10:04 AM by randyofmana