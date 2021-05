1992Réalisé par Martin Scorsese(Taxi Driver / Raging Bull / La Valse des pantins / After Hours / La Couleur de l'argent / La Dernière Tentation du Christ / Les Affranchis / Casino / À tombeau ouvert / Gangs of New York / Les Infiltrés / Shutter Island / Le Loup de Wall Street)Synopsis : Max Cady, condamné à quatorze années de prison pour viol et voie de fait sur une mineure, est à nouveau libre. Avec détermination et rigueur, il entreprend de se venger de l'avocat Sam Bowden, qu'il estime responsable de son incarcération.-Un thriller psychologique qui met mal à l'aise.-Une mise en scène inspiré.-Robert De Niro (parfait) dans peut-être le rôle le plus "malsaint".-Un des premiers rôles de Juliette Lewis, excellente.-Une bande-son réussis en adéquation avec l'ambiance (dans l’esprit d'Alfred Hitchcock).