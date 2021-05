Enfin c'est ce que j'aimerais dire, mais mon article d'aujourd'hui va être fait complètement à l'arrache XDJe suis en pleine période de déménagement et donc j'ai pas beaucoup de temps, mais j'avais tout de même envie de proposer la rubrique VGM aujourd'hui parce que j'aime bien ce petit moment de convivialité musicaleQuitte à laisser tomber le format habituel pour cette fois.Vous connaissez la chanson de toute façon, je ne devrais plus avoir besoin d'expliquer le but de la rubriqueTant qu'à faire, j'en profite pour fêter tout autant à l'arrache l'anniversaire de ce petit jeu du dimanche, puisque lequand j'ai proposé l'idée date du! Eh oui, un an, déjà... (j'aurais pu le fêter la semaine dernière, mais j'ai zappé ^^')D'abord sur mon blog perso, avant que je ne me lance dans la création du groupe (dans lequel vous êtes toujours les bienvenus pour participer si vous avez des idées et envies !), la rubrique a connu pas mal de changements à ses débuts, mais ne parvenant pas à trouver de formule vraiment intéressante et qui ne me prenne pas trop de temps à chaque fois, j'ai fini par me contenter des thèmes chaque semaines. Malheureusement ça reste difficile pour moi de trouver un équilibre en ce moment pour maintenir la rubrique chaque dimanche, ce ne sont pourtant pas les thèmes qui manquent mais le temps, et parfois la motivation. D'ailleurs, il est fort probable que je ne propose pas de rubrique VGM la semaine prochaine. On verra.Je pense poursuivre ainsi encore quelques mois, ce après quoi je tirerais ma révérenceBref, faites-vous plaisir aujourd'hui et partagez ce que vous voulez !Dans mon cas ce sera le thème d'écran-titre de Yoshi's Island DS pour se relaxer en ce dimanche ensoleillé, et faire un petit clin-d'oeil au tout premier thème que j'ai lancé, celui des^^Sur ce, Radio Gamekyo rend l'antenne, à vous les studios !