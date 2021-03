Thème du jour :



Dernier dimanche du mois, comme d’habitude on y va à la cool et on partage ce qu’on veut ^^



Vous remarquerez que j’ai fait un léger changement par rapport au titre (« VGM » au lieu de « OST » précédemment) en me disant qu’OST pouvait donner l’impression de se restreindre aux pures OSTs de jeux alors que dans le fond il s’agit simplement de partager de la musique de jeu, quel que soit le format (orignal, arrangement, cover...).







Bon je triche un peu sur celle-ci, ce n’est pas à proprement parler une collab puisque le 8-bit Band est de base un orchestre jazz d’une trentaine de personnes, avec éventuellement des YouTubers en guest comme c’est le cas ici. Il n’empêche que leurs arrangements sont complètement maboules, avec une véritable réécriture amplifiée par la multitude d’instrument, et s’ils font principalement des covers de jeux Nintendo, il faut dire que ces derniers se prêtent relativement bien au style. Big Blue n’échappe pas à la règle, et cette « cover » aurait très bien pu se retrouver dans Mario Kart 8.

J’ai déjà partagé des vidéos de la chaîne de Marc Papeghin, mais il faut dire que le bonhomme est très actif, surtout quand il s’agit de faire de grosses collab’ avec le VGM YouTube game. Ce n’est pas son plus gros projet (il faut regarder du côté de ses « Epic Medley » sur les FF), mais n’empêche, le Staff Roll de FF7 est un morceau suffisamment évolutif (et un de mes préférés de l’OST, accessoirement) pour permettre pleins de styles différents par autant de musiciens talentueux !





Une vidéo extra signée String Player Gamer que j’ai découverte récemment, avec un objectif un peu différente des autres : ici le but n’est pas de faire un medley sur un jeu ou une série en particulier, mais de proposer plusieurs variations sur le même morceau, en l’occurrence sur le groove bien senti de K. K. Cruisin’ d’Animal Crossing. Croyez-moi, on ne s’ennuie jamais une seconde, chacun y va de son solo et de ses arrangements et on est subjugués par la performance des 48 musiciens (!) tout le long de la vidéo. 18 minutes de pur bonheur.





On revient du côté de Marc Papeghin, ou plutôt de son ami Dr Pez puisqu’il s’agit de sa chaîne plus orientée rock. Le nom de la vidéo ne trompe pas : on reviens cette fois à un medley des musiques du mythique Zelda Ocarina of Time, mais en tentant cette fois une approche de rock progressif... Le résultat est juste hallucinant ! Certains morceaux cultes sont arrangés de façon magistrale (Hyrule Field, Song of Storms) quand d’autres sont parfaitement méconnaissables et prenne une dimension hors-norme (Shadow Temple est une tuerie, les musiques de combats et de boss aussi), les artistes ont d’ailleurs pris soin de sélectionner certains morceaux habituellement oubliés de la plupart des covers d’internet. Bref, une fresque rock épique de 30 minutes d’une qualité incroyable, et un travail de titan qu’on culpabiliserait presque de profiter gratuitement.





Comme d’habitude, il faut garder le meilleur pour la fin, car soyez sûr que cette dernière vidéo vaut le détour même si le sujet ne vous parle pas. Je ne vous jette pas la pierre : qui aurait cru que la BO de Paper Mario Origami King aurait droit à un concert collaboratif de... plus de 160 personnes ?!! On y retrouve comme d’habitude la crème des Youtubers VGM mais aussi en guests une poignée de stars du milieu de la VGM occidentale, dont je vous laisse la surprise pour profiter au mieux... Je laisse de côté les superlatifs sans ça cette description serait bien trop longue, mais sachez que, que vous soyez amateur ou non du jeu ou de sa BO, il y a peu de chances que vous regrettiez les 38 minutes qu’il faut consacrer à ce concert magistral. Je pense que rien que pour ce genre d’initiative, on peut remercier l’existence de Youtube...



De mon côté, je vous propose une courte (mais longue, oui c’est paradoxal) sélection en retournant du côté de Youtube avec quelques vidéos de collaborations monumentales, pour le plaisir des oreilles et histoire de ne pas faire mentir l’adage : « l’union fait la force » !Si vous connaissez d’autres collab de ce genre je suis toujours preneur, sinon ce sera toujours un plaisir de voir ce que vous allez partager aujourd’hui !Je m’attarde pas plus, et je vous dis à la semaine prochaineSur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !