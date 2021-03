"Tu a perdu pour une seul et unique raison... Tu m'a énervé."

"Pas besoin de nom sur ma tombe ! Si je meurs, ce sera dans le désert des combats !"

Jeune lycéen lors de sa première apparition Jotaro est un homme froid, stoïque et surtout bagarreur. Du moins c'est l'image qu'il tente de donner auprès de son entourage et de ses camarades au lycée. Bien qu'on comprendra trés vite lors de son périple vers l'Egypte avec ses compagnons que tout ceci n'est qu'une façade et qu'il est en réalité un homme au grand cœur.Jotaro est le descendant de la digne ligné de la famille Joestar qui combat depuis un siècle le masque de pierre. Détenteur du Stand "Star Platinium" Jotaro est à la fois puissant, rapide et précis. Lors de son combat face à Dio, Jotaro est même parvenu à acquérir le pouvoir d'arrêter le temps.Après son combat face à Dio il devient si puissant que la plupart des antagonistes de la Partie 4 feront tout pour éviter un combat frontale face à lui.L'homme aux sept cicatrices et héritier légitime du Hokuto Shinken. Kenshiro est un guerrier solitaire et mélancolique à la recherche de sa bien aimé disparu: Yuria.Il utilise le redoutable Hokuto Shinken pour protéger les innocents au point qu'on le surnomme "Le sauveur de la fin du monde". Ken comprends la tristesse et la souffrance de ses amis et des ennemis respectables qu'il combats au point qu'il devient de plus en plus fort.Lors de son combat contre son frère Raoh, Ken parvient à maitrisé les arcanes ultimes du Hokuto Shinken: Le Musou Tensei.Qui remporterait ce duel selon vous ?