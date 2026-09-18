Produit par(pour à l'origine des très bons rachet & Clanck et des Marvel's Spiderman), Wolverine se fait donc taillé en pièces : complètement cloisoné à l'absurde (des couloirs dans un monde ouvert, du génie), perclue de bug, dénoué de tout charisme (merci à Sweet baby qui a encore sévi),Même des Youtubers ultra fan harcores qui se déquisent en Wolverine et qui ont et tout un décor à la gloire du héros derrière finissent le jeu en live et déconseillent au final de l'acheter...Je ne sais pas si il y a des options d'assist activées, mais l'extrait ici est complètement dingue :le Spiderman Ps4 leur avait coûté 90 millions de dollars.