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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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obi69
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Le naufrage Wolverine


Produit par Insomniac (pour à l'origine des très bons rachet & Clanck et des Marvel's Spiderman), Wolverine se fait donc taillé en pièces : complètement cloisoné à l'absurde (des couloirs dans un monde ouvert, du génie), perclue de bug, dénoué de tout charisme (merci à Sweet baby qui a encore sévi), le jeu au budget de 300 millions de dollars est tout simplement une catastrophe industrielle.



Même des Youtubers ultra fan harcores qui se déquisent en Wolverine et qui ont et tout un décor à la gloire du héros derrière finissent le jeu en live et déconseillent au final de l'acheter...



Je ne sais pas si il y a des options d'assist activées, mais l'extrait ici est complètement dingue :
https://x.com/MichaelDoesLife/status/2099985952479264841

Et je parle pas du chara design complètement massacré des personnages :



Quel massacre...




A titre de comparaison : le Spiderman Ps4 leur avait coûté 90 millions de dollars.

Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/du-rififi-dans-les-studios-t940.php?p=56393#p56393
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    posted the 09/18/2026 at 04:24 PM by obi69
    comments (12)
    shinz0 posted the 09/18/2026 at 04:29 PM
    Pour l'instant estimation à 1.9 million d’exemplaires vendus
    Le grand public s'en fout de ces histoires de Sweet Baby
    tripy73 posted the 09/18/2026 at 04:32 PM
    Comme l'a dit récemment le PDG de Saber Interactive, les coûts de développement des jeux en Amérique du Nord est complètement hors sol, le pognon est balancé par les fenêtres (cabinet de conseils, salaire des acteurs, etc.) et tout ça pour un résultat souvent pas à la hauteur...
    kalas28 posted the 09/18/2026 at 04:33 PM
    on s'en branle le jeu est cool gardé vos polémique de dégénérés pour vous dans vos chiottes merci
    link571 posted the 09/18/2026 at 04:39 PM
    kalas28 +100000 !!
    keiku posted the 09/18/2026 at 04:51 PM
    kalas28 gardé vos polémique de dégénérés pour vous dans vos chiottes

    pas envie de te voir dans mes chiottes désolé
    obi69 posted the 09/18/2026 at 04:57 PM
    kalas28 t'es en manque de ban apparemment, je peux t'arranger ça.
    ducknsexe posted the 09/18/2026 at 05:08 PM
    La première photo me fais penser au cirque pinder , vulverine utilise la même technique spécial
    magneto860 posted the 09/18/2026 at 05:29 PM
    En tous cas Sony y croit fort, le bouton de l'app Playstation est passé en jaune haha !
    obi69 posted the 09/18/2026 at 06:11 PM
    magneto860 de ouf ! Idem pour l'appli Disney + sur le hub ps5
    heracles posted the 09/18/2026 at 06:45 PM
    Cette image résume en partie parfaitement le jeu vidéo occidental ces dernières années. Je ne comprends pas comment on finance encore ces charlatants
    egguibs posted the 09/18/2026 at 06:50 PM
    Merde je ne savais pas que sweet baby avaient bossé sur le gameplay du jeux !
    oreillesal posted the 09/18/2026 at 06:56 PM
    kalas28 pour rester dans le champ lexical de la délicatesse, des étrons cool comme ça j'en pond un tout les matins
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