Produit par Insomniac (pour à l'origine des très bons rachet & Clanck et des Marvel's Spiderman), Wolverine se fait donc taillé en pièces : complètement cloisoné à l'absurde (des couloirs dans un monde ouvert, du génie), perclue de bug, dénoué de tout charisme (merci à Sweet baby qui a encore sévi), le jeu au budget de 300 millions de dollars est tout simplement une catastrophe industrielle.
Même des Youtubers ultra fan harcores qui se déquisent en Wolverine et qui ont et tout un décor à la gloire du héros derrière finissent le jeu en live et déconseillent au final de l'acheter...
Le grand public s'en fout de ces histoires de Sweet Baby
pas envie de te voir dans mes chiottes désolé