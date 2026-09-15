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ioop
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Achat du Jour
Pour 10x moins cher, je teste ça ce soir. Pour ceux qui l'ont en avance, Ya beaucoup de cinematiques ? L'histoire est bien ? Répétitif ?
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posted the 09/15/2026 at 07:54 AM by
ioop
comments (
46
)
clad80
posted
the 09/15/2026 at 07:57 AM
Amuse toi bien.
ioop
posted
the 09/15/2026 at 07:59 AM
Le marathon va commencer là entre septembre et février ... Rien pendant plusieurs mois mais maintenant...
cyr
posted
the 09/15/2026 at 08:00 AM
Bon courage.....
saram
posted
the 09/15/2026 at 08:04 AM
C'est du demat ça mon coco, je ne vois pas le petit symbole CD.
ioop
posted
the 09/15/2026 at 08:06 AM
saram
ça a toujours été du demat
saram
posted
the 09/15/2026 at 08:11 AM
ioop
Je comprends pas "le 10x moins cher" pour le coup.
icebergbrulant
posted
the 09/15/2026 at 08:11 AM
Rien à foutre des joueurs physiques à ce que je vois... je comprends mieux le forcing de Sony et les autres
Et à quoi ça sert de dire 10 fois moins cher ?
Pour faire rager les autres ?
Pa pure provocation ?
Pour se rendre intéressant ?
Est-ce que cet article est vraiment utile ?
Tant de questions où l’on connaît déjà la réponse
cyr
posted
the 09/15/2026 at 08:15 AM
icebergbrulant
ben 10× moins chère ça veut dire que si il aime pas le jeux, c'est pas grave. 10€ ou je sais pas le prix, on s'en remets. Par contre payer un jeux 60€ que tu déteste, la en revanche....
gasmok2
posted
the 09/15/2026 at 08:17 AM
icebergbrulant
C'est exactement ce genre de "joueurs" qui nous ont amené vers la situation actuelle et l'arrêt du physique...
ioop
posted
the 09/15/2026 at 08:24 AM
cyr
oui je l'attends beaucoup mais jeu assez moyen apparemment ...
ioop
posted
the 09/15/2026 at 08:28 AM
gasmok2
attend ce genre de joueur va quand même prendre un Abo 1an psn à 27e a la fin du mois juste pour jouer a ea fc
gasmok2
posted
the 09/15/2026 at 08:37 AM
ioop
Ecoute chacun est libre de faire ce qu'il veut de son fric, mais acheter du vent ce n'est pas mon truc c'est tout.
nyseko
posted
the 09/15/2026 at 08:38 AM
icebergbrulant
Bah c'est loop quoi, il aime bien parler de sa vie même si le monde en a pas grand chose à faire qu'il ait acheté un jeu mid en dématérialisé sur un store étranger pour pas chère.
pcverso
posted
the 09/15/2026 at 08:49 AM
Le titre est faux ,c'est plutot "location du jour"
ioop
posted
the 09/15/2026 at 08:53 AM
C'est pas de la location, location ça serait encore moins cher
Dans 1an je relance mon jeu si j'ai envie
Modern Warfare le prochain en location juste pour faire la campagne c'est 5€ la semaine par exemple
Donc non j'ai toujours accès à wolverine même dans plusieurs mois
ioop
posted
the 09/15/2026 at 08:56 AM
Et surtout 12h de jeu je peux te dire que d'ici dimanche soir le jeu est terminé et je ne vais de toute manière pas le relancer ....
mishinho
posted
the 09/15/2026 at 08:59 AM
ioop
explique ta tech j’ai pas compris la…
icebergbrulant
posted
the 09/15/2026 at 09:02 AM
gasmok2
On est foutu
cyr
Et dans un avenir très proche, ce sera ça: 60 euros (ou plutôt 79 euros) sans réduction, plein pot, que tu ne reverras jamais. Pas grave si on a de l’argent à balancer par les fenêtres finalement, c’est ce style de joueurs que Sony et les autres affectionne désormais
nyseko
mouais, à part pour provoquer, je ne vois pas le but de l’article. Un simple achat du jour avec Wolverine en photo, ça suffisait
ioop
Ne mens pas quand tu dis que tu y joueras dans 1 an, un jeu solo, surtout celui-là, tu vas le boucler en 10 heures et hop, tu vas passer à autre chose sans jamais y retoucher
pcverso
posted
the 09/15/2026 at 09:09 AM
ioop
mais du coup quel interet a tu de nous dires que tu le paie 10x moins cher toujours pas compris l'intetet . Tout le monde peux se payer un compte quel interet de le preciser .
Mais bon ca reste un achat de compte qui ne t'appartoent jamais vraiment.
mishinho
en clair il achete un compte a une personne qui le partage a plusieur contre remuneration. Ce qui est completement illegale d'apres la chart playstation . Dailleur sony vont commencer a chasser ce genre de pratique a mon avis .
ioop
posted
the 09/15/2026 at 09:13 AM
pcverso
le démat ne t'appartient pas éternellement même via le store officiel, un jeu multi te coupe les serveurs et c'est terminé ta perdu ton jeu
pcverso
sony va rien faire je fais ça depuis la ps4 ça fait 10ans ... Et ça sera pareille sur ps6 surtout console full démat
C'est seulement cette année que je suis full démat, avant quelques boîtes quand même mais terminé ça
mishinho
posted
the 09/15/2026 at 09:15 AM
pcverso
ah oui mais bon le compte saute en 2-3 jours c’est souvent du scam
ioop
posted
the 09/15/2026 at 09:20 AM
mishinho
non faut acheter aux bonnes personnes, j'ai 007, crimson, resident evil ils fonctionnent toujours pourquoi ça sauterait ??? Aucune raison
Sujet clos !!!
mishinho
posted
the 09/15/2026 at 09:23 AM
ioop
MP :-)
pcverso
posted
the 09/15/2026 at 09:32 AM
ioop
bah justement sony va suprimer le oartage de compte enfin bref limite on s'en fou .
Mais du coup tu na pas repondu a ma question .
icebergbrulant
posted
the 09/15/2026 at 09:36 AM
pcverso
N’attends pas de réponse, on la connaît déjà
Tant que ça l’amuse
skuldleif
posted
the 09/15/2026 at 09:45 AM
Seul moyen que je prenne une ps6 faire comme toi
skuldleif
posted
the 09/15/2026 at 09:47 AM
Le seul qui la met Sony au lieu de se la faire mettre
cyr
posted
the 09/15/2026 at 10:13 AM
icebergbrulant
Tu pense que quand on achète demat, on paye le prix fort?
Si j'ai pas acheter bayoneta 3, mario wonder, splatoon 3 et tant d'autre c'est belle est bien que le tarif me convient pas.
Le dernier yoshi ou splatoon rider sur switch2, le prix me convient pas. Alors je patiente (même si sauf miracle je les aurais jamais. Tant pis)
Pour que je paye plein tarif, il y a 2 règles :
1 il faut que le jeux me fasse envie, me prends au cœur.
2 et faut pas que c'est un editeur qui baisse les prix très vite.
Donc en français, les jeux que j'achète day one (et ils sont très rare) c'est forcément un jeux nintendo car pas de baisse de prix.
Et les tiers j'attends que ça baisse parce qu'ils ne font que ça de baisser, 3 semaine après la sortie.
En revanche je suis étonné que assassin creed shadow sur switch2 ne soit pas descendu en dessous de 50€.....il est régulièrement en promo, mais pas encore au tarif que je veux mettre (pas plus de 25€).
Et même si un jeux est en promo, que le prix me convient, je passe pas forcément a la caisse, car soit j'en ai plus envie, soit j'ai pas foncièrement le temps de m'y mettre.
En etant full démat, je consomme différemment, j'achète beaucoup moins.
Le seul jeux que je prendrais day one sans réfléchir, c'est pokemon vent.
La je peux pas attendre.
Mais sinon globalement je trouve que suis plus détaché de se média que je ne l'était il y a 20 ans en arrière...
Lassitude, l'impression d'avoir tous fait ..
Donkey banansa m'a remis la banane , destruction etc. En espérant que nintendo continue, avec le nouveau zelda.... genre tu pose une bombe et tu a un cratère qui se forme....des truc tous con mais bien plus intéressant pour moi que cette course au graphismes.....
Après chacun fait comme il veut tant que c'est possible.....
link571
posted
the 09/15/2026 at 10:18 AM
Hâte de débuter l’aventure cet aprem après le taff
ioop
posted
the 09/15/2026 at 10:20 AM
skuldleif
lautrek
posted
the 09/15/2026 at 10:29 AM
Crachez lui pas dessus les mecs, ca va devenir un héros sur gamekyo d'ici janvier 2028.
Bon sinon je pose ça là parce que je viens de le voir à l'instant, pour ceux que ça intéresse il y a hollow knight silksong à 35€ sur le site de carrefour.
pcverso
posted
the 09/15/2026 at 10:42 AM
lautrek
trop cher
ioop
peux nous l'avoir 4 x moins cher
osiris67
posted
the 09/15/2026 at 10:55 AM
Encore moins cher en n’achetant pas cette bouze
jasonduval
posted
the 09/15/2026 at 10:57 AM
Wolverine, faut vraiment avoir la dalle pour avoir envie de jouer a ca.quelle idee de merde n'empêche d'avoir foutu cette licence en jv.
soulfull
posted
the 09/15/2026 at 11:03 AM
J'espère que le prochain insomniac sera du Ratchet ou un jeu original comme Sunset Overdrive.
xylander
posted
the 09/15/2026 at 11:23 AM
Un jeu-couloir avec une grosse ligne bleue pour les teubés. Sinon, c'est beau graphiquement si on aime l'esthétique Marvel.
xylander
posted
the 09/15/2026 at 11:24 AM
Autant jouer à un vieux Golden Axe de Sega
bladagun
posted
the 09/15/2026 at 11:25 AM
soulfull
c'est pas spiderman 3 et venom?
supasaiyajin
posted
the 09/15/2026 at 11:31 AM
skuldleif
Et ceux qui achètent en occas ?
xylander
posted
the 09/15/2026 at 11:33 AM
supasaiyajin
il n'y aura plus d'occaz avec Sony
riddler
posted
the 09/15/2026 at 12:08 PM
Encore moins cher
https://youtu.be/hzGtu8Ej8PM?is=tUTf7jPSA797GwpS
magneto860
posted
the 09/15/2026 at 12:49 PM
riddler
Déjà sur YT ! Enorme haha !
soulfull
posted
the 09/15/2026 at 01:13 PM
bladagun
j'en ai bien peur malheureusement.
rogeraf
posted
the 09/15/2026 at 02:37 PM
ioop
Très belle image de profil
C'est pris chez toi cette photo ?
ratchet
posted
the 09/15/2026 at 04:03 PM
Je viens de le prendre sur le store et je viens de finir la première mission
ça envoi pour l’instant!
skuldleif
posted
the 09/15/2026 at 08:48 PM
ratchet
sur le store?! Ptin tes riche
C'est physiquement impossible pour moi de cliquer sur le bouton "acheter" sur le store fr
oui je sais je suis loco
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Et à quoi ça sert de dire 10 fois moins cher ?
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Tant de questions où l’on connaît déjà la réponse
C'est exactement ce genre de "joueurs" qui nous ont amené vers la situation actuelle et l'arrêt du physique...
Ecoute chacun est libre de faire ce qu'il veut de son fric, mais acheter du vent ce n'est pas mon truc c'est tout.
Dans 1an je relance mon jeu si j'ai envie
Modern Warfare le prochain en location juste pour faire la campagne c'est 5€ la semaine par exemple
Donc non j'ai toujours accès à wolverine même dans plusieurs mois
cyr Et dans un avenir très proche, ce sera ça: 60 euros (ou plutôt 79 euros) sans réduction, plein pot, que tu ne reverras jamais. Pas grave si on a de l’argent à balancer par les fenêtres finalement, c’est ce style de joueurs que Sony et les autres affectionne désormais
nyseko mouais, à part pour provoquer, je ne vois pas le but de l’article. Un simple achat du jour avec Wolverine en photo, ça suffisait
ioop Ne mens pas quand tu dis que tu y joueras dans 1 an, un jeu solo, surtout celui-là, tu vas le boucler en 10 heures et hop, tu vas passer à autre chose sans jamais y retoucher
Mais bon ca reste un achat de compte qui ne t'appartoent jamais vraiment.
mishinho en clair il achete un compte a une personne qui le partage a plusieur contre remuneration. Ce qui est completement illegale d'apres la chart playstation . Dailleur sony vont commencer a chasser ce genre de pratique a mon avis .
pcverso sony va rien faire je fais ça depuis la ps4 ça fait 10ans ... Et ça sera pareille sur ps6 surtout console full démat
C'est seulement cette année que je suis full démat, avant quelques boîtes quand même mais terminé ça
Sujet clos !!!
Mais du coup tu na pas repondu a ma question .
Tant que ça l’amuse
Si j'ai pas acheter bayoneta 3, mario wonder, splatoon 3 et tant d'autre c'est belle est bien que le tarif me convient pas.
Le dernier yoshi ou splatoon rider sur switch2, le prix me convient pas. Alors je patiente (même si sauf miracle je les aurais jamais. Tant pis)
Pour que je paye plein tarif, il y a 2 règles :
1 il faut que le jeux me fasse envie, me prends au cœur.
2 et faut pas que c'est un editeur qui baisse les prix très vite.
Donc en français, les jeux que j'achète day one (et ils sont très rare) c'est forcément un jeux nintendo car pas de baisse de prix.
Et les tiers j'attends que ça baisse parce qu'ils ne font que ça de baisser, 3 semaine après la sortie.
En revanche je suis étonné que assassin creed shadow sur switch2 ne soit pas descendu en dessous de 50€.....il est régulièrement en promo, mais pas encore au tarif que je veux mettre (pas plus de 25€).
Et même si un jeux est en promo, que le prix me convient, je passe pas forcément a la caisse, car soit j'en ai plus envie, soit j'ai pas foncièrement le temps de m'y mettre.
En etant full démat, je consomme différemment, j'achète beaucoup moins.
Le seul jeux que je prendrais day one sans réfléchir, c'est pokemon vent.
La je peux pas attendre.
Mais sinon globalement je trouve que suis plus détaché de se média que je ne l'était il y a 20 ans en arrière...
Lassitude, l'impression d'avoir tous fait ..
Donkey banansa m'a remis la banane , destruction etc. En espérant que nintendo continue, avec le nouveau zelda.... genre tu pose une bombe et tu a un cratère qui se forme....des truc tous con mais bien plus intéressant pour moi que cette course au graphismes.....
Après chacun fait comme il veut tant que c'est possible.....
Bon sinon je pose ça là parce que je viens de le voir à l'instant, pour ceux que ça intéresse il y a hollow knight silksong à 35€ sur le site de carrefour.
https://youtu.be/hzGtu8Ej8PM?is=tUTf7jPSA797GwpS
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