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Achat du Jour
Pour 10x moins cher, je teste ça ce soir. Pour ceux qui l'ont en avance, Ya beaucoup de cinematiques ? L'histoire est bien ? Répétitif ?

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    posted the 09/15/2026 at 07:54 AM by ioop
    comments (46)
    clad80 posted the 09/15/2026 at 07:57 AM
    Amuse toi bien.
    ioop posted the 09/15/2026 at 07:59 AM
    Le marathon va commencer là entre septembre et février ... Rien pendant plusieurs mois mais maintenant...
    cyr posted the 09/15/2026 at 08:00 AM
    Bon courage.....
    saram posted the 09/15/2026 at 08:04 AM
    C'est du demat ça mon coco, je ne vois pas le petit symbole CD.
    ioop posted the 09/15/2026 at 08:06 AM
    saram ça a toujours été du demat
    saram posted the 09/15/2026 at 08:11 AM
    ioop Je comprends pas "le 10x moins cher" pour le coup.
    icebergbrulant posted the 09/15/2026 at 08:11 AM
    Rien à foutre des joueurs physiques à ce que je vois... je comprends mieux le forcing de Sony et les autres

    Et à quoi ça sert de dire 10 fois moins cher ?
    Pour faire rager les autres ?
    Pa pure provocation ?
    Pour se rendre intéressant ?

    Est-ce que cet article est vraiment utile ?

    Tant de questions où l’on connaît déjà la réponse
    cyr posted the 09/15/2026 at 08:15 AM
    icebergbrulant ben 10× moins chère ça veut dire que si il aime pas le jeux, c'est pas grave. 10€ ou je sais pas le prix, on s'en remets. Par contre payer un jeux 60€ que tu déteste, la en revanche....
    gasmok2 posted the 09/15/2026 at 08:17 AM
    icebergbrulant
    C'est exactement ce genre de "joueurs" qui nous ont amené vers la situation actuelle et l'arrêt du physique...
    ioop posted the 09/15/2026 at 08:24 AM
    cyr oui je l'attends beaucoup mais jeu assez moyen apparemment ...
    ioop posted the 09/15/2026 at 08:28 AM
    gasmok2 attend ce genre de joueur va quand même prendre un Abo 1an psn à 27e a la fin du mois juste pour jouer a ea fc
    gasmok2 posted the 09/15/2026 at 08:37 AM
    ioop
    Ecoute chacun est libre de faire ce qu'il veut de son fric, mais acheter du vent ce n'est pas mon truc c'est tout.
    nyseko posted the 09/15/2026 at 08:38 AM
    icebergbrulant Bah c'est loop quoi, il aime bien parler de sa vie même si le monde en a pas grand chose à faire qu'il ait acheté un jeu mid en dématérialisé sur un store étranger pour pas chère.
    pcverso posted the 09/15/2026 at 08:49 AM
    Le titre est faux ,c'est plutot "location du jour"
    ioop posted the 09/15/2026 at 08:53 AM
    C'est pas de la location, location ça serait encore moins cher

    Dans 1an je relance mon jeu si j'ai envie

    Modern Warfare le prochain en location juste pour faire la campagne c'est 5€ la semaine par exemple

    Donc non j'ai toujours accès à wolverine même dans plusieurs mois
    ioop posted the 09/15/2026 at 08:56 AM
    Et surtout 12h de jeu je peux te dire que d'ici dimanche soir le jeu est terminé et je ne vais de toute manière pas le relancer ....
    mishinho posted the 09/15/2026 at 08:59 AM
    ioop explique ta tech j’ai pas compris la…
    icebergbrulant posted the 09/15/2026 at 09:02 AM
    gasmok2 On est foutu

    cyr Et dans un avenir très proche, ce sera ça: 60 euros (ou plutôt 79 euros) sans réduction, plein pot, que tu ne reverras jamais. Pas grave si on a de l’argent à balancer par les fenêtres finalement, c’est ce style de joueurs que Sony et les autres affectionne désormais

    nyseko mouais, à part pour provoquer, je ne vois pas le but de l’article. Un simple achat du jour avec Wolverine en photo, ça suffisait

    ioop Ne mens pas quand tu dis que tu y joueras dans 1 an, un jeu solo, surtout celui-là, tu vas le boucler en 10 heures et hop, tu vas passer à autre chose sans jamais y retoucher
    pcverso posted the 09/15/2026 at 09:09 AM
    ioop mais du coup quel interet a tu de nous dires que tu le paie 10x moins cher toujours pas compris l'intetet . Tout le monde peux se payer un compte quel interet de le preciser .
    Mais bon ca reste un achat de compte qui ne t'appartoent jamais vraiment.
    mishinho en clair il achete un compte a une personne qui le partage a plusieur contre remuneration. Ce qui est completement illegale d'apres la chart playstation . Dailleur sony vont commencer a chasser ce genre de pratique a mon avis .
    ioop posted the 09/15/2026 at 09:13 AM
    pcverso le démat ne t'appartient pas éternellement même via le store officiel, un jeu multi te coupe les serveurs et c'est terminé ta perdu ton jeu

    pcverso sony va rien faire je fais ça depuis la ps4 ça fait 10ans ... Et ça sera pareille sur ps6 surtout console full démat

    C'est seulement cette année que je suis full démat, avant quelques boîtes quand même mais terminé ça
    mishinho posted the 09/15/2026 at 09:15 AM
    pcverso ah oui mais bon le compte saute en 2-3 jours c’est souvent du scam
    ioop posted the 09/15/2026 at 09:20 AM
    mishinho non faut acheter aux bonnes personnes, j'ai 007, crimson, resident evil ils fonctionnent toujours pourquoi ça sauterait ??? Aucune raison

    Sujet clos !!!
    mishinho posted the 09/15/2026 at 09:23 AM
    ioop MP :-)
    pcverso posted the 09/15/2026 at 09:32 AM
    ioop bah justement sony va suprimer le oartage de compte enfin bref limite on s'en fou .
    Mais du coup tu na pas repondu a ma question .
    icebergbrulant posted the 09/15/2026 at 09:36 AM
    pcverso N’attends pas de réponse, on la connaît déjà
    Tant que ça l’amuse
    skuldleif posted the 09/15/2026 at 09:45 AM
    Seul moyen que je prenne une ps6 faire comme toi
    skuldleif posted the 09/15/2026 at 09:47 AM
    Le seul qui la met Sony au lieu de se la faire mettre
    cyr posted the 09/15/2026 at 10:13 AM
    icebergbrulant Tu pense que quand on achète demat, on paye le prix fort?

    Si j'ai pas acheter bayoneta 3, mario wonder, splatoon 3 et tant d'autre c'est belle est bien que le tarif me convient pas.

    Le dernier yoshi ou splatoon rider sur switch2, le prix me convient pas. Alors je patiente (même si sauf miracle je les aurais jamais. Tant pis)

    Pour que je paye plein tarif, il y a 2 règles :

    1 il faut que le jeux me fasse envie, me prends au cœur.

    2 et faut pas que c'est un editeur qui baisse les prix très vite.

    Donc en français, les jeux que j'achète day one (et ils sont très rare) c'est forcément un jeux nintendo car pas de baisse de prix.
    Et les tiers j'attends que ça baisse parce qu'ils ne font que ça de baisser, 3 semaine après la sortie.

    En revanche je suis étonné que assassin creed shadow sur switch2 ne soit pas descendu en dessous de 50€.....il est régulièrement en promo, mais pas encore au tarif que je veux mettre (pas plus de 25€).

    Et même si un jeux est en promo, que le prix me convient, je passe pas forcément a la caisse, car soit j'en ai plus envie, soit j'ai pas foncièrement le temps de m'y mettre.

    En etant full démat, je consomme différemment, j'achète beaucoup moins.

    Le seul jeux que je prendrais day one sans réfléchir, c'est pokemon vent.
    La je peux pas attendre.

    Mais sinon globalement je trouve que suis plus détaché de se média que je ne l'était il y a 20 ans en arrière...
    Lassitude, l'impression d'avoir tous fait ..

    Donkey banansa m'a remis la banane , destruction etc. En espérant que nintendo continue, avec le nouveau zelda.... genre tu pose une bombe et tu a un cratère qui se forme....des truc tous con mais bien plus intéressant pour moi que cette course au graphismes.....

    Après chacun fait comme il veut tant que c'est possible.....
    link571 posted the 09/15/2026 at 10:18 AM
    Hâte de débuter l’aventure cet aprem après le taff
    ioop posted the 09/15/2026 at 10:20 AM
    skuldleif
    lautrek posted the 09/15/2026 at 10:29 AM
    Crachez lui pas dessus les mecs, ca va devenir un héros sur gamekyo d'ici janvier 2028.

    Bon sinon je pose ça là parce que je viens de le voir à l'instant, pour ceux que ça intéresse il y a hollow knight silksong à 35€ sur le site de carrefour.
    pcverso posted the 09/15/2026 at 10:42 AM
    lautrek trop cher ioop peux nous l'avoir 4 x moins cher
    osiris67 posted the 09/15/2026 at 10:55 AM
    Encore moins cher en n’achetant pas cette bouze
    jasonduval posted the 09/15/2026 at 10:57 AM
    Wolverine, faut vraiment avoir la dalle pour avoir envie de jouer a ca.quelle idee de merde n'empêche d'avoir foutu cette licence en jv.
    soulfull posted the 09/15/2026 at 11:03 AM
    J'espère que le prochain insomniac sera du Ratchet ou un jeu original comme Sunset Overdrive.
    xylander posted the 09/15/2026 at 11:23 AM
    Un jeu-couloir avec une grosse ligne bleue pour les teubés. Sinon, c'est beau graphiquement si on aime l'esthétique Marvel.
    xylander posted the 09/15/2026 at 11:24 AM
    Autant jouer à un vieux Golden Axe de Sega
    bladagun posted the 09/15/2026 at 11:25 AM
    soulfull c'est pas spiderman 3 et venom?
    supasaiyajin posted the 09/15/2026 at 11:31 AM
    skuldleif Et ceux qui achètent en occas ?
    xylander posted the 09/15/2026 at 11:33 AM
    supasaiyajin il n'y aura plus d'occaz avec Sony
    riddler posted the 09/15/2026 at 12:08 PM
    Encore moins cher
    https://youtu.be/hzGtu8Ej8PM?is=tUTf7jPSA797GwpS
    magneto860 posted the 09/15/2026 at 12:49 PM
    riddler Déjà sur YT ! Enorme haha !
    soulfull posted the 09/15/2026 at 01:13 PM
    bladagun j'en ai bien peur malheureusement.
    rogeraf posted the 09/15/2026 at 02:37 PM
    ioop Très belle image de profil

    C'est pris chez toi cette photo ?
    ratchet posted the 09/15/2026 at 04:03 PM
    Je viens de le prendre sur le store et je viens de finir la première mission ça envoi pour l’instant!
    skuldleif posted the 09/15/2026 at 08:48 PM
    ratchet sur le store?! Ptin tes riche
    C'est physiquement impossible pour moi de cliquer sur le bouton "acheter" sur le store fr oui je sais je suis loco
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