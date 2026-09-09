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Mario est la licence oublié
Où est le nouveau Mario 3D ???!

Entre les éditions des jeux "Switch 2" avec des graphismes smartphone au prix Fort, c'est quoi ce délire.
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    posted the 09/09/2026 at 02:50 PM by vyperz
    comments (24)
    mrvince posted the 09/09/2026 at 02:51 PM
    C'est aussi le jeu que j'attend le plus chez Nintendo... C'est très très long la depuis Odyssey. Les rumeurs disent l'année prochaine...
    shuntaro posted the 09/09/2026 at 02:51 PM
    Au moins on a Kirby et Metroid !. Mais oui c'est pas top et ça alias beaucoup sur les jeux
    ducknsexe posted the 09/09/2026 at 02:51 PM
    Mario 3D c'est 2027 , personne a cru a un nouveau Mario pour direct .
    yanssou posted the 09/09/2026 at 02:51 PM
    Et ou sont les new ip plutot
    sardinecannibale posted the 09/09/2026 at 02:52 PM
    Il n'est pas nécessaire d'annoncer le nouveau Mario 3D aussi tôt. D'autres jeux fonctionnent bien et Mario Kart World fait vivre la licence. Nintendo fait bien de ne pas se presser sinon c'est l'overdose.
    lz posted the 09/09/2026 at 02:52 PM
    Eh oui
    romgamer6859 posted the 09/09/2026 at 02:53 PM
    ils te mettent hyrule switch 2 edition mais pas WW, étonnant
    djfab posted the 09/09/2026 at 02:53 PM
    Personne ne semble croire que DK Bananza a retardé le nouveau Mario, c'est pourtant bien le cas, il faut se rendre à l'évidence !!
    ratchet posted the 09/09/2026 at 02:54 PM
    Trop tôt Mario. Ils ont dévoiler Zelda hier, ajouter Mario n’aurais servi à rien en toute franchise.

    La HYPE est déjà au maximum pour Nintendo
    lazzaroxx posted the 09/09/2026 at 02:54 PM
    ducknsexe Tu peux au moins le montrer un peu quand même ... franchement une honte
    taiko posted the 09/09/2026 at 02:55 PM
    Ils pourraient au moins remasteriser un peu mieux Odyssey
    shinz0 posted the 09/09/2026 at 02:55 PM
    djfab surement vrai
    zekk posted the 09/09/2026 at 02:56 PM
    djfab ça pourtant déjà été répété c'est leur gros jeux, ils ont du passer il y a pas si longtemps en full production pour le prochain Mario
    malroth posted the 09/09/2026 at 02:57 PM
    j'achetrrai la Switch 2 avec le Mario 3D en esperant une switch 2 OLED d'ici la
    lark78 posted the 09/09/2026 at 02:58 PM
    vu le temps qu'ils mettent pour le développer, il a plutôt intérêt à être ambitieux
    ducknsexe posted the 09/09/2026 at 03:00 PM
    lazzaroxx a la limite montré le logo. Mais bon le prochain direct risque de tapé très très fort .
    vyperz posted the 09/09/2026 at 03:05 PM
    Rien ne l'ai empêché de montrer un teaser de l'environnement dû prochain Mario avec une date pour 2027.
    derno posted the 09/09/2026 at 03:05 PM
    ça viendra mais honnêtement je n'avais pas besoin d'autres annonces après toutes celles que j'ai eu.
    giru posted the 09/09/2026 at 03:12 PM
    L’année prochaine Mario. Je pense que la seconde moitié de 2027 risque d’être très Mario… il est plus que temps pour Luigi’s Mansion 4 et le nouveau Mario 3D devrait enfin arriver aussi.
    taiko posted the 09/09/2026 at 03:15 PM
    djfab ça n'avait pas la tronche d'un gros jeu et encore moins l'ambition d'un grand Mario à mon avis.
    Ils ont fait quoi depuis Odyssey? Juste Bananza? Ils n'ont qu'une team?
    Tu mets pas de côté un Mario pour un DK expérimental. C'est leur plus grande marque.
    rogeraf posted the 09/09/2026 at 03:30 PM
    Mario est Donkey Kong bananza tu sais bien. Non pas de Mario
    djfab posted the 09/09/2026 at 03:48 PM
    taiko : "encore moins l'ambition d'un grand Mario à mon avis." : pourtant il était bien plus long que Mario Odyssey ! (pour aller à la fin) Pour le reste ça ressemblait à Mario Odyssey, tu remplaces les lunes par des bananes. Pour les Mario 3D je pense qu'ils n'ont qu'une team oui, sinon ça se saurait !
    akinen posted the 09/09/2026 at 04:16 PM
    Vous allez la faire tout le temps? C’est la mascotte ultime de nintendo. S’il n’y a rien d’annoncé, c’est qu’ils ne sont a pret, c’est tout.

    Genre nintendo bosse pas sur un mario full 3D. Vous êtes sérieux?
    fritesmayo76 posted the 09/09/2026 at 04:17 PM
    ratchet Y a des gens qui ont envie de jouer à Ocarina sous dlss5?? Si au moins ils avaient ajouté une partie ou on joue Sheik, là c'est comme Star Fox ça reste le même jeu..Et dire que certains vont payer pour ça.
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