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vyperz
> blog
Mario est la licence oublié
Où est le nouveau Mario 3D ???!
Entre les éditions des jeux "Switch 2" avec des graphismes smartphone au prix Fort, c'est quoi ce délire.
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posted the 09/09/2026 at 02:50 PM by
vyperz
comments (
24
)
mrvince
posted
the 09/09/2026 at 02:51 PM
C'est aussi le jeu que j'attend le plus chez Nintendo... C'est très très long la depuis Odyssey. Les rumeurs disent l'année prochaine...
shuntaro
posted
the 09/09/2026 at 02:51 PM
Au moins on a Kirby et Metroid !. Mais oui c'est pas top et ça alias beaucoup sur les jeux
ducknsexe
posted
the 09/09/2026 at 02:51 PM
Mario 3D c'est 2027 , personne a cru a un nouveau Mario pour direct .
yanssou
posted
the 09/09/2026 at 02:51 PM
Et ou sont les new ip plutot
sardinecannibale
posted
the 09/09/2026 at 02:52 PM
Il n'est pas nécessaire d'annoncer le nouveau Mario 3D aussi tôt. D'autres jeux fonctionnent bien et Mario Kart World fait vivre la licence. Nintendo fait bien de ne pas se presser sinon c'est l'overdose.
lz
posted
the 09/09/2026 at 02:52 PM
Eh oui
romgamer6859
posted
the 09/09/2026 at 02:53 PM
ils te mettent hyrule switch 2 edition mais pas WW, étonnant
djfab
posted
the 09/09/2026 at 02:53 PM
Personne ne semble croire que
DK Bananza a retardé le nouveau Mario
, c'est pourtant bien le cas, il faut se rendre à l'évidence !!
ratchet
posted
the 09/09/2026 at 02:54 PM
Trop tôt Mario. Ils ont dévoiler Zelda hier, ajouter Mario n’aurais servi à rien en toute franchise.
La HYPE est déjà au maximum pour Nintendo
lazzaroxx
posted
the 09/09/2026 at 02:54 PM
ducknsexe
Tu peux au moins le montrer un peu quand même ... franchement une honte
taiko
posted
the 09/09/2026 at 02:55 PM
Ils pourraient au moins remasteriser un peu mieux Odyssey
shinz0
posted
the 09/09/2026 at 02:55 PM
djfab
surement vrai
zekk
posted
the 09/09/2026 at 02:56 PM
djfab
ça pourtant déjà été répété c'est leur gros jeux, ils ont du passer il y a pas si longtemps en full production pour le prochain Mario
malroth
posted
the 09/09/2026 at 02:57 PM
j'achetrrai la Switch 2 avec le Mario 3D en esperant une switch 2 OLED d'ici la
lark78
posted
the 09/09/2026 at 02:58 PM
vu le temps qu'ils mettent pour le développer, il a plutôt intérêt à être ambitieux
ducknsexe
posted
the 09/09/2026 at 03:00 PM
lazzaroxx
a la limite montré le logo. Mais bon le prochain direct risque de tapé très très fort .
vyperz
posted
the 09/09/2026 at 03:05 PM
Rien ne l'ai empêché de montrer un teaser de l'environnement dû prochain Mario avec une date pour 2027.
derno
posted
the 09/09/2026 at 03:05 PM
ça viendra mais honnêtement je n'avais pas besoin d'autres annonces après toutes celles que j'ai eu.
giru
posted
the 09/09/2026 at 03:12 PM
L’année prochaine Mario. Je pense que la seconde moitié de 2027 risque d’être très Mario… il est plus que temps pour Luigi’s Mansion 4 et le nouveau Mario 3D devrait enfin arriver aussi.
taiko
posted
the 09/09/2026 at 03:15 PM
djfab
ça n'avait pas la tronche d'un gros jeu et encore moins l'ambition d'un grand Mario à mon avis.
Ils ont fait quoi depuis Odyssey? Juste Bananza? Ils n'ont qu'une team?
Tu mets pas de côté un Mario pour un DK expérimental. C'est leur plus grande marque.
rogeraf
posted
the 09/09/2026 at 03:30 PM
Mario est Donkey Kong bananza tu sais bien. Non pas de Mario
djfab
posted
the 09/09/2026 at 03:48 PM
taiko
: "encore moins l'ambition d'un grand Mario à mon avis." : pourtant il était bien plus long que Mario Odyssey ! (pour aller à la fin) Pour le reste ça ressemblait à Mario Odyssey, tu remplaces les lunes par des bananes. Pour les Mario 3D je pense qu'ils n'ont qu'une team oui, sinon ça se saurait !
akinen
posted
the 09/09/2026 at 04:16 PM
Vous allez la faire tout le temps? C’est la mascotte ultime de nintendo. S’il n’y a rien d’annoncé, c’est qu’ils ne sont a pret, c’est tout.
Genre nintendo bosse pas sur un mario full 3D. Vous êtes sérieux?
fritesmayo76
posted
the 09/09/2026 at 04:17 PM
ratchet
Y a des gens qui ont envie de jouer à Ocarina sous dlss5?? Si au moins ils avaient ajouté une partie ou on joue Sheik, là c'est comme Star Fox ça reste le même jeu..Et dire que certains vont payer pour ça.
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Ils ont fait quoi depuis Odyssey? Juste Bananza? Ils n'ont qu'une team?
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Genre nintendo bosse pas sur un mario full 3D. Vous êtes sérieux?