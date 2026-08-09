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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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seb84
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seb84
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seb84 > blog
40 ans Zelda: petite déception pour moi
Globalement petite déception pour un tel évènement:
- Rien (ou presque) sur le film alors que le moment était opportun
- Rien pour les millions de possesseurs de Switch 1 (un shadow drop sur le online ou la compil WW/TP aurait été idéale)
- OOT Remake: disons qu'une remake 1:1 avec un rendu Unreal Engine c'est le minimum qu'on pouvait attendre. Pas de grosse surprise ni prise de risque, un projet d'ambition moyenne donc. On peut déjà comprendre pourquoi la compil WW/TP n'est jamais sorti en HD: ils vont ressortir les 3 Zelda classiques en Remake sur les années à venir!
- Un one more thing sur le prochain Zelda aurait été cool mais je pense qu'on est (très) loin d'une sortie!
Bien sûr ça sera le jeu de Noël mais un peu feignant
D'ailleurs je pense que Nintendo a du claquer des genoux en réalisant que certains fans attendaient un truc à la FF7 ou Silent Hill2 et qu'ils n'avaient "que" ça à montrer. Ca me laisse penser qu'ils vont lâcher une bombe au Direct de demain pour compenser (premier trailer Mario?)
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    posted the 09/08/2026 at 05:22 PM by seb84
    comments (12)
    guigui59 posted the 09/08/2026 at 05:24 PM
    Nintendo en à plus rien à faire des joueurs de la switch 1
    temporell posted the 09/08/2026 at 05:25 PM
    ils vont ressortir les 3 Zelda classiques en Remake sur les années à venir!

    les 4 plutôt... t'oublie Majora's Mask
    burningcrimson posted the 09/08/2026 at 05:26 PM
    Ma seule déception c'est de ne pas avoir eu d'annonces pour le dernier Hyrule Warriors. Peut-être demain mais j'en doute...
    masharu posted the 09/08/2026 at 05:27 PM
    Sans attendre le prochain Zelda, on aurait pu s'attendre à au moins un jeu commémoratif. Une compile, le portage BS Zelda sur le NSO, un jeu multijoueur NSO (Zelda 99, Four Sword Anniversary ou autre). On n'a qu'Ocarina of Time Remake et c'est dommage.
    shuntaro posted the 09/08/2026 at 05:28 PM
    Moi aussi j'ai été déçu. Ça manquait de quelque chose. Rien que ne pas voir un extrait du film m'a déçu complètement
    drybowser posted the 09/08/2026 at 05:34 PM
    Déception pour oot pareil j'attendais une relecture totale .
    Par contre pour les autres jeux à mon avis il y aura des Zelda dévoilés demain , là c'était vraiment focus oot
    seb84 posted the 09/08/2026 at 05:50 PM
    drybowser ça j'y crois pas. Zelda c'est liquidé
    jobiwan posted the 09/08/2026 at 05:59 PM
    drybowser J'en doute fort, excepté un bref petit rappel de la sortie Oot le 5 novembre.

    Beaucoup de monde pensé une relecture ou des choses supplémentaires, pourtant tous les indices étaient là qu'il s'agissait d'une simple adaptation fidèle de l’œuvre originale.
    jackfrost posted the 09/08/2026 at 06:07 PM
    Même avis, je m'attendais à mieux, on reste chez du Nintendo fainéant.

    Le jeu garde plus ou moins son gameplay et j'attendais un changement à ce niveau là et forcément sur la carte du jeu. Si je ne voulais aucun changement, le jeu est disponible sur le online, n64, ou 3ds.
    jeanouillz posted the 09/08/2026 at 06:16 PM
    Jamais nintendo ne fera de blockbuster, faut pas s'attendre a ça venant d'eux. Ils font au plus cheap possible et misent gros sur leurs licences porteuses, avec le moins d'effort possible. Sudfit de voir la gueule de Pokemon...
    Attendez vous vraiment a rien demain
    akinen posted the 09/08/2026 at 06:18 PM
    J’suis bien content que le remake soir fidèle. À part capcom qui a prit soin se tout sublimer, la plupart des remakes s’entêtent à « corriger » les visions artistiques de l’époque.

    Open world, temps réels, design fade etc.
    kali posted the 09/08/2026 at 06:26 PM
    Y aura peut-être plus à manger demain. Qui sait.
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