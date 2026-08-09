Globalement petite déception pour un tel évènement:

- Rien (ou presque) sur le film alors que le moment était opportun

- Rien pour les millions de possesseurs de Switch 1 (un shadow drop sur le online ou la compil WW/TP aurait été idéale)

- OOT Remake: disons qu'une remake 1:1 avec un rendu Unreal Engine c'est le minimum qu'on pouvait attendre. Pas de grosse surprise ni prise de risque, un projet d'ambition moyenne donc. On peut déjà comprendre pourquoi la compil WW/TP n'est jamais sorti en HD: ils vont ressortir les 3 Zelda classiques en Remake sur les années à venir!

- Un one more thing sur le prochain Zelda aurait été cool mais je pense qu'on est (très) loin d'une sortie!

Bien sûr ça sera le jeu de Noël mais un peu feignant

D'ailleurs je pense que Nintendo a du claquer des genoux en réalisant que certains fans attendaient un truc à la FF7 ou Silent Hill2 et qu'ils n'avaient "que" ça à montrer. Ca me laisse penser qu'ils vont lâcher une bombe au Direct de demain pour compenser (premier trailer Mario?)