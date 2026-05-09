Une nouvelle carte microSD Express de 512 Go avec Mario de Feu comme égérie, sera lancée au Japon par SanDisk le 1er octobre, en partenariat avec Nintendo
Ca arrivera probablement en occident egalement.
Pas de prix annoncé pour le moment
tags :
posted the 09/05/2026 at 07:57 AM by aeris201
Toutefois peut-être que Nintendo a vraiment conscience que l'espace de stockage de la switch2 va vraiment poser problème.....vu le poids de certains jeux.....
J'ai 1 to, et pas beaucoup de jeux, mais me reste pas beaucoup de place.
La compile de kingdom heart pèse 130 go.
Je me suis amusé hier et avant hier a repartir ma ludothèque switch 1 sur les 2 carte micro sd que j'ai, 1 de 400 go et 1 de 1 to.
Les plus gros jeux switch 1 dépasse pas les 30 go.
J'ai mis les jeux nintendo sur la carte 400 go et les tiers sur la 1 to (pour me faire un aide mémoire)
Mais sur switch2, je ne vais pas acheter une deuxième carte 1 to express.
J'en effacerai au fur et a mesure.
Quand j'effacerai resident evil requiem ça me fera ni chaud ni froid. Mais il fait que 28 go.....
Puis a l'avenir je ferais attention au upgrade switch2.
J'ai upgrader skyrim, ben on passe de 14 go a 50 go sur switch2...
Je vais réfléchir pour the witcher 3. Apparemment il ferais 45 go si one n crois la diche eshop.
squall294 le suport du ssd via le dock deviendra clairement indispensable.
Au moins les jeux seront stocker et il suffira de faire des transfert.
Mais tous depend aussi du temps de transfert car si retelecharger un jeux est plus rapide que de faire un transfert....
1 carte micro sd express c'est 250€. Donc pour la même capacité, ça fait 1000 balle....soyons honnête il faut le support des ssd sur switch2
C'est aussi un problème de compétence de la part des éditeurs. Jamais l'entièreté des jeux KH, qui pour la plupart son des jeux PS2, PSP ou 3DS, ne devraient prendre autant. Et à défaut de savoir optimiser, SE devrait pouvoir laisser le choix aux joueurs d'installer chaque jeu indépendamment des autres.
Esperons que ce soit pareil pour celle ci.
"Toutefois peut-être que Nintendo a vraiment conscience que l'espace de stockage de la switch2 va vraiment poser problème.....vu le poids de certains jeux.....
Mais c'était pas forcément très clair. Je te l'accorde
J'ai hésiter en achetant ma 1 to de je sais plus quel marque (celui qui a proposer en premier la capacité 1 to en express) mais ouf pas eu de soucis.Pour le moment