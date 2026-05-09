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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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aeris201
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aeris201 > blog
[Switch 2] Nouvelle microSD Express Sandisk de 512Go avec Nintendo
Une nouvelle carte microSD Express de 512 Go avec Mario de Feu comme égérie, sera lancée au Japon par SanDisk le 1er octobre, en partenariat avec Nintendo

Ca arrivera probablement en occident egalement.

Pas de prix annoncé pour le moment

https://www.ndw.jp/mario-goods-260905/
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    posted the 09/05/2026 at 07:57 AM by aeris201
    comments (16)
    cyr posted the 09/05/2026 at 08:04 AM
    Les carte en partenariat en général coûte plus chère que la carte standard de même capacité.

    Toutefois peut-être que Nintendo a vraiment conscience que l'espace de stockage de la switch2 va vraiment poser problème.....vu le poids de certains jeux.....

    J'ai 1 to, et pas beaucoup de jeux, mais me reste pas beaucoup de place.
    abookhouseboy posted the 09/05/2026 at 08:15 AM
    cyr et parfois en plus d'être plus cher, les performances en vitesse sont également plus faibles.
    squall294 posted the 09/05/2026 at 08:17 AM
    Cyr on veut nous pousser au tout démat , mais la mémoire c'est un véritable problème au niveau du confort de jeu et on est clairement pas prêt.
    jeanouillz posted the 09/05/2026 at 08:28 AM
    cyr Achete les Final Fantasy 7 et tu verras elle va vite se remplir
    cyr posted the 09/05/2026 at 08:38 AM
    jeanouillz pour ça que j'en ai acheter aucun.

    La compile de kingdom heart pèse 130 go.

    Je me suis amusé hier et avant hier a repartir ma ludothèque switch 1 sur les 2 carte micro sd que j'ai, 1 de 400 go et 1 de 1 to.

    Les plus gros jeux switch 1 dépasse pas les 30 go.
    J'ai mis les jeux nintendo sur la carte 400 go et les tiers sur la 1 to (pour me faire un aide mémoire)

    Mais sur switch2, je ne vais pas acheter une deuxième carte 1 to express.
    J'en effacerai au fur et a mesure.

    Quand j'effacerai resident evil requiem ça me fera ni chaud ni froid. Mais il fait que 28 go.....

    Puis a l'avenir je ferais attention au upgrade switch2.
    J'ai upgrader skyrim, ben on passe de 14 go a 50 go sur switch2...

    Je vais réfléchir pour the witcher 3. Apparemment il ferais 45 go si one n crois la diche eshop.

    squall294 le suport du ssd via le dock deviendra clairement indispensable.

    Au moins les jeux seront stocker et il suffira de faire des transfert.

    Mais tous depend aussi du temps de transfert car si retelecharger un jeux est plus rapide que de faire un transfert....
    cyr posted the 09/05/2026 at 08:42 AM
    Je viens de regarder sur Amazon combien voûte un ssd de 4 to, 380€ .

    1 carte micro sd express c'est 250€. Donc pour la même capacité, ça fait 1000 balle....soyons honnête il faut le support des ssd sur switch2
    squall294 posted the 09/05/2026 at 08:54 AM
    Cyr je parle même pa en termes de techno, juste le prix ça va freiner du monde, le prix de la mémoire est explosif. Si Nintendo veut une console facile à utiliser pour tous le mieux reste les jeux physique plug and play.
    sonilka posted the 09/05/2026 at 08:56 AM
    cyr La compile de kingdom heart pèse 130 go.

    C'est aussi un problème de compétence de la part des éditeurs. Jamais l'entièreté des jeux KH, qui pour la plupart son des jeux PS2, PSP ou 3DS, ne devraient prendre autant. Et à défaut de savoir optimiser, SE devrait pouvoir laisser le choix aux joueurs d'installer chaque jeu indépendamment des autres.
    suikoden posted the 09/05/2026 at 09:12 AM
    cyr pour le coup c'était pas vrai avec la 256Go qui etait moins cher que les Sandisk, Samsung ou Lexar equivalentes, meme chez Amazon (elle etait à 59,99 ou 69,99€ contre souvent 10 ou 20€ de plus pour les autres)
    Esperons que ce soit pareil pour celle ci.
    cyr posted the 09/05/2026 at 09:30 AM
    suikoden ouai c'est ce que j'ai marqué

    "Toutefois peut-être que Nintendo a vraiment conscience que l'espace de stockage de la switch2 va vraiment poser problème.....vu le poids de certains jeux.....
    cyr posted the 09/05/2026 at 09:32 AM
    suikoden en gros je sous entend que cette carte serait peut-être moins chère que sa homologue de la même marque.

    Mais c'était pas forcément très clair. Je te l'accorde
    temporell posted the 09/05/2026 at 10:21 AM
    bien manque plus qu'à connaitre le prix officiel comme ça on pourra savoir quel est le prix réel de la trilogie FFVIIRE ( car ça tient pas sur du 256Go )
    blindzorro posted the 09/05/2026 at 11:57 AM
    Pour les micro Sd Express je vous conseille de chercker dealabs. Parfois sur quelque jours on trouve de très grosse promo et çan change énormement en rapport au prix de base. Ma 512 je l'avais payé 79 au lieux de 129 quand méme, meme si en une heure il y en avais plus faut etre rapide.
    cyr posted the 09/05/2026 at 12:00 PM
    blindzorro quel marque?
    blindzorro posted the 09/05/2026 at 12:03 PM
    C'est la samsung P9 le modéle. De souvenir il y avais un modèle avec des débit un poil plus rapide mais je me dis que Samsung étant l'inventeur de la techno sd express logiquement il devrait y avoir une certaine fiabilité.
    cyr posted the 09/05/2026 at 12:23 PM
    blindzorro Samsung comme sandisk me pose pas de problème. Jamais eu de soucis avec eux.

    J'ai hésiter en achetant ma 1 to de je sais plus quel marque (celui qui a proposer en premier la capacité 1 to en express) mais ouf pas eu de soucis.Pour le moment
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