Netflix poursuit sa réorganisation dans le secteur du jeu vidéo. Le géant du streaming a décidé de fermer Night School Studio, basé à Los Angeles et racheté en 2021, tandis que Moonloot, un studio fondé à Helsinki en 2022, devrait également mettre fin à ses activités. Des suppressions de postes sont aussi prévues au sein de l’équipe interne dédiée aux jeux vidéo, sans que Netflix ait précisé leur ampleur.La fermeture de Night School intervient seulement quelques semaines après la sortie d’Unhinged, une expérience horrifique à la première personne d’environ 30 minutes pensée pour être jouée directement sur un téléviseur via Netflix. Le jeu avait pourtant reçu des retours encourageants en interne : Greg Peters, co-PDG de Netflix, avait notamment évoqué de « très bons chiffres » lors d’un échange avec les investisseurs en juillet dernier.Le parcours de Night School ne se résume évidemment pas à cette dernière production. Le studio s’était fait connaître avec Oxenfree, un thriller surnaturel salué par la critique. Après son acquisition par Netflix, il avait développé Oxenfree II: Lost Signals ainsi qu’un jeu mobile inspiré de la série Black Mirror.Netflix explique ces nouvelles fermetures par une volonté de recentrer ses efforts sur certains types de productions. L’entreprise souhaite notamment privilégier les jeux destinés aux enfants, les expériences multijoueur conviviales, les productions narratives et les titres susceptibles de toucher un public très large. La récente adaptation de FIFA fait notamment partie de cette nouvelle orientation.Cette décision marque une nouvelle étape dans l’évolution de la stratégie vidéoludique de Netflix. Lorsque le groupe s’est lancé dans le jeu vidéo en 2021, son approche reposait principalement sur des jeux mobiles proposés sans coût supplémentaire aux abonnés. L’entreprise avait ensuite commencé à constituer progressivement ses propres équipes de développement afin de renforcer son catalogue.Mais cette stratégie s’est progressivement infléchie. En 2024, Netflix avait déjà fermé Team Blue, un studio californien composé notamment d’anciens développeurs de Call of Duty et Halo qui travaillait sur un projet ambitieux à la première personne. L’année suivante, Boss Fight Entertainment avait également été fermé, peu après que la direction de Netflix avait pourtant mis en avant son travail autour de Squid Game. En décembre, le groupe s’était cette fois séparé de Spry Fox, un studio spécialisé dans les jeux plus décontractés, revendu à ses fondateurs.Dans le même temps, Netflix cherche de moins en moins à reproduire le modèle classique d’un éditeur possédant un grand nombre de studios internes. Le groupe s’intéresse davantage au jeu en streaming depuis les téléviseurs et les ordinateurs, avec un smartphone pouvant servir de manette. Unhinged de Night School exploitait justement ce principe, tout comme plusieurs jeux orientés vers les soirées entre amis.Cette évolution rapproche finalement la stratégie vidéoludique de Netflix de celle déjà adoptée pour les films et les séries. Le groupe produit une grande partie de son catalogue avec des partenaires extérieurs et possède relativement peu de structures de production entièrement intégrées.Après ces nouvelles réductions, Netflix conserve notamment une équipe centrale chargée de travailler avec des développeurs externes ainsi que Next Games, son principal studio first-party basé en Finlande. La société devrait donc continuer à investir dans le jeu vidéo, mais avec une organisation plus légère et davantage tournée vers les collaborations extérieures.Netflix assure d'ailleurs que les jeux restent une opportunité importante pour élargir l'offre proposée à ses abonnés. Reste que la succession de fermetures de studios risque de relancer les interrogations sur les ambitions à long terme du groupe dans ce domaine, alors que plusieurs grands acteurs de l'industrie, comme Sony, Microsoft, Ubisoft ou Embracer, réduisent eux aussi leur nombre de studios.