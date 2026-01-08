Après Nvidia, AMD prévoit également de revoir à la hausse les tarifs de ses cartes graphiques. D'après une information relayée par le média chinois ChannelGate, le constructeur aurait averti ses partenaires que le prix des bundles GPU + mémoire augmentera d'au moins 10% à partir du mois d'août.Même si cette hausse concernerait dans un premier temps les partenaires fabricants (AIB), il serait étonnant qu'elle ne se répercute pas rapidement sur le prix des cartes graphiques vendues au grand public.La situation du marché reste en effet particulièrement tendue. AMD vient tout juste de lancer la Radeon RX 9050 à 279 dollars, soit seulement 20 dollars de moins que la RX 9060 XT pourtant équipée de deux fois plus de mémoire vidéo. Dans le même temps, certains modèles récents sont déjà vendus bien au-dessus de leur tarif de lancement. La RX 9060 XT, annoncée sous la barre des 300 dollars, se négocierait désormais entre 450 et 550 dollars selon les fabricants et les revendeurs américains.Cette nouvelle hausse des coûts pourrait rapprocher davantage les tarifs des Radeon de ceux des GeForce, alors que Nvidia fait déjà face à une flambée des prix. À titre d'exemple, certaines estimations évoquent une RTX 5060 Ti qui pourrait passer de 429 à environ 760 dollars, tandis que la RTX 5070 Ti atteindrait près de 1 400 dollars sur le marché américain.L'une des principales causes de cette inflation serait l'augmentation du coût de la mémoire, dont la production est de plus en plus orientée vers les besoins du secteur de l'intelligence artificielle. Si cette tendance se confirme, le marché des cartes graphiques pourrait rester sous tension pendant encore plusieurs années, certains analystes estimant qu'un retour à une situation plus stable n'interviendrait pas avant 2028.