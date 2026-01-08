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Le prix des GPU AMD va aussi augmenter


Après Nvidia, AMD prévoit également de revoir à la hausse les tarifs de ses cartes graphiques. D'après une information relayée par le média chinois ChannelGate, le constructeur aurait averti ses partenaires que le prix des bundles GPU + mémoire augmentera d'au moins 10% à partir du mois d'août.

Même si cette hausse concernerait dans un premier temps les partenaires fabricants (AIB), il serait étonnant qu'elle ne se répercute pas rapidement sur le prix des cartes graphiques vendues au grand public.

La situation du marché reste en effet particulièrement tendue. AMD vient tout juste de lancer la Radeon RX 9050 à 279 dollars, soit seulement 20 dollars de moins que la RX 9060 XT pourtant équipée de deux fois plus de mémoire vidéo. Dans le même temps, certains modèles récents sont déjà vendus bien au-dessus de leur tarif de lancement. La RX 9060 XT, annoncée sous la barre des 300 dollars, se négocierait désormais entre 450 et 550 dollars selon les fabricants et les revendeurs américains.

Cette nouvelle hausse des coûts pourrait rapprocher davantage les tarifs des Radeon de ceux des GeForce, alors que Nvidia fait déjà face à une flambée des prix. À titre d'exemple, certaines estimations évoquent une RTX 5060 Ti qui pourrait passer de 429 à environ 760 dollars, tandis que la RTX 5070 Ti atteindrait près de 1 400 dollars sur le marché américain.

L'une des principales causes de cette inflation serait l'augmentation du coût de la mémoire, dont la production est de plus en plus orientée vers les besoins du secteur de l'intelligence artificielle. Si cette tendance se confirme, le marché des cartes graphiques pourrait rester sous tension pendant encore plusieurs années, certains analystes estimant qu'un retour à une situation plus stable n'interviendrait pas avant 2028.
Digital Trends - https://www.digitaltrends.com/computing/amd-is-apparently-gearing-up-to-raise-gpu-prices-right-after-nvidias-steep-hike/
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    posted the 08/01/2026 at 08:59 PM by altendorf
    comments (11)
    hizoka posted the 08/01/2026 at 09:06 PM
    Si un jour on m'avait dit que mon matos informatique aurait pris 30% de valeur 2 ans après son achat j'aurais beaucoup ri...
    5120x2880 posted the 08/01/2026 at 09:15 PM
    hizoka Moi j'ai acheté fin 2020, et en comparaison c'était largement pire, je pense que mon PC ne vaut plus rien vu ce qu'on peut trouver maintenant.
    altendorf posted the 08/01/2026 at 09:18 PM
    5120x2880 Et dans un contexte différent ton PC aurait eu une valeur plus importante ou pas ?
    toninus posted the 08/01/2026 at 10:29 PM
    Bon, j'ai bien fait d'anticiper un peu et de m'acheter un nouveau PC le mois dernier. Avec une 3080 je suis tranquille pour un moment...
    Après ça faisait déjà une jolie somme mais bon...
    ravyxxs posted the 08/01/2026 at 10:33 PM
    Bah oui, les gens en mode, fuck SONY vive le PC, VIENDEZ

    Vous allez cracher 4000 euros si vous faites pas attention, donc rester tranquille, boycotter si vous voulez, mais rester dans vos écuries, parce que si demain le jeu vidéo de salon disparaît, ça sera pire que de boycotter le physique, je dis ça je dis rien....

    Le PC en ce moment c'est pas beau du tout. A moins de connaître les bons coins pour faire de bonnes affaires comme moi, le client du dimanche il est cuit de chez cuit.....
    shambala93 posted the 08/01/2026 at 11:04 PM
    ravyxxs
    C’est toute l’industrie du JV qui doit revoir sa position. Seul Nintendo a encore son couloir de nage « maitrisé ».
    ravyxxs posted the 08/01/2026 at 11:24 PM
    shambala93 Oui c'est clair, mais je sens que beaucoup d'investisseurs sont rentrer dans plusieurs division depuis des années et à présent, font la loi. C'est pas possible que ça se casse autant la gueule...
    kazey77 posted the 08/01/2026 at 11:26 PM
    Ca fait délirer car on pourrait croire que les boites augmentent les prix car la vie est dur et que le matos coute cher, mais ensuite ils se félicitent d'avoir fait +2000% de chiffre d'affaire mdr
    choroq posted the 08/01/2026 at 11:35 PM
    kazey77

    100% d'accord, regardons le bénéfice de certains milliardaires, juste à gerber, on se dit révolutionnaire, on est devenu des vache à lait. Pétrole, bouffe, toujours la même arnaque depuis des lustres, rien n'a changé dans le fond, les rois, la bourgeoisie, les cerfs et les bouffons.
    ravyxxs posted the 08/01/2026 at 11:56 PM
    choroq kazey77 Allez voir les réponses de NVIDIA, SAMSUNG et les deux autres spécialisés dans la RAM ce qu'ils ont dit mdrrrr *on demande au congrès américain de pas se mêler de la hausse des prix



    Des salaupiauds mdr et ça pose en photo au resto avec ces CEO en question normal !!
    5120x2880 posted the 08/02/2026 at 12:23 AM
    altendorf Oui, si les composants actuels étaient plus cher
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