Après Nvidia, AMD prévoit également de revoir à la hausse les tarifs de ses cartes graphiques. D'après une information relayée par le média chinois ChannelGate, le constructeur aurait averti ses partenaires que le prix des bundles GPU + mémoire augmentera d'au moins 10% à partir du mois d'août.
Même si cette hausse concernerait dans un premier temps les partenaires fabricants (AIB), il serait étonnant qu'elle ne se répercute pas rapidement sur le prix des cartes graphiques vendues au grand public.
La situation du marché reste en effet particulièrement tendue. AMD vient tout juste de lancer la Radeon RX 9050 à 279 dollars, soit seulement 20 dollars de moins que la RX 9060 XT pourtant équipée de deux fois plus de mémoire vidéo. Dans le même temps, certains modèles récents sont déjà vendus bien au-dessus de leur tarif de lancement. La RX 9060 XT, annoncée sous la barre des 300 dollars, se négocierait désormais entre 450 et 550 dollars selon les fabricants et les revendeurs américains.
Cette nouvelle hausse des coûts pourrait rapprocher davantage les tarifs des Radeon de ceux des GeForce, alors que Nvidia fait déjà face à une flambée des prix. À titre d'exemple, certaines estimations évoquent une RTX 5060 Ti qui pourrait passer de 429 à environ 760 dollars, tandis que la RTX 5070 Ti atteindrait près de 1 400 dollars sur le marché américain.
L'une des principales causes de cette inflation serait l'augmentation du coût de la mémoire, dont la production est de plus en plus orientée vers les besoins du secteur de l'intelligence artificielle. Si cette tendance se confirme, le marché des cartes graphiques pourrait rester sous tension pendant encore plusieurs années, certains analystes estimant qu'un retour à une situation plus stable n'interviendrait pas avant 2028.
Après ça faisait déjà une jolie somme mais bon...
Vous allez cracher 4000 euros si vous faites pas attention, donc rester tranquille, boycotter si vous voulez, mais rester dans vos écuries, parce que si demain le jeu vidéo de salon disparaît, ça sera pire que de boycotter le physique, je dis ça je dis rien....
Le PC en ce moment c'est pas beau du tout. A moins de connaître les bons coins pour faire de bonnes affaires comme moi, le client du dimanche il est cuit de chez cuit.....
C’est toute l’industrie du JV qui doit revoir sa position. Seul Nintendo a encore son couloir de nage « maitrisé ».
100% d'accord, regardons le bénéfice de certains milliardaires, juste à gerber, on se dit révolutionnaire, on est devenu des vache à lait. Pétrole, bouffe, toujours la même arnaque depuis des lustres, rien n'a changé dans le fond, les rois, la bourgeoisie, les cerfs et les bouffons.
Des salaupiauds mdr et ça pose en photo au resto avec ces CEO en question normal !!