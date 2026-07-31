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fdestroyer
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Télé avec Dreamcast intégrée
Hello la commu, pour changer des news peu folichonnes de ces derniers jours, voici une télé qui intégrait une Dreamcast, on test ça avec "Sega re trop vieux"
tags :
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micheljackson
,
aeris201
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victornewman
,
thejoke
posted the 07/31/2026 at 03:22 PM by
fdestroyer
comments (
8
)
rogeraf
posted
the 07/31/2026 at 03:54 PM
Pour changer la lentille du bloc optique , ca doit etre pratique
defcon5
posted
the 07/31/2026 at 03:54 PM
Bizarrement conçue, cette machine, tout de même... Mais ça reste sympa comme découverte.
fdestroyer
posted
the 07/31/2026 at 04:01 PM
rogeraf
ça doit pas être si difficile vu comment la dreamcast est interchangeables
defcon5
posted
the 07/31/2026 at 04:02 PM
Le SEGA de l'époque dans toute sa splendeur : les gars n'avaient plus de thunes en caisse, mais ils trouvaient encore moyen d'investir dans des projets aberrants.
rogeraf
posted
the 07/31/2026 at 04:09 PM
fdestroyer
Oui sry j'avais pas encore vu la vidéo
suis au boulot, ca ressemble a un vieux mac, c'est sympa ce design
benichou
posted
the 07/31/2026 at 04:15 PM
Merci pour la découverte (et vidéo de 15 min c’est top!)
tonius
posted
the 07/31/2026 at 04:48 PM
En fait c'est pas les seuls qui fessaient ca, y'avais des télés Famicom et Super Famicom aussi, Sony avait aussi fait une télé avec un PS2 intégrée.
fdestroyer
posted
the 07/31/2026 at 05:11 PM
tonius
Oui je le dis dans la vidéo :P
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