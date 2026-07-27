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jasonduval
> blog
Plus douloureux qu'une rupture amoureuse
On oubliera jamais
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kujiraldine
posted the 07/27/2026 at 03:37 PM by
jasonduval
comments (
6
)
kujiraldine
posted
the 07/27/2026 at 03:42 PM
XD
gamerdome
posted
the 07/27/2026 at 03:42 PM
Je suis passionné par les jeux vidéo, en plus de jouer, j'ai quelques bouquins sur l'histoire des JV (consoles, jeux, créateurs,...). Des faits historiques, des anecdotes, des retournements de situation, des réussites, des échecs, le krach de 1983, des coups de chances, des coups de p...., C'est passionnant et parfois très étonnant.
Atari, Sega, PC Engine, SNK, Nintendo, Playstation, Xbox,... tout le monde y a droit, de 1977 à aujourd'hui. Et vous savez leur point commun à tous ? Plaire à leur client, tout faire pour qu'ils viennent chez eux plutôt qu'ailleurs, tous les moyens sont bons ; les prix cassés, les exclusivités, les innovations, la puissance, les graphismes,... tout est fait pour attirer le joueur chez eux et qu'ils s'y sentent bien.
J'ai les 2 livres "La Revolution Playstation" de chez Pix'n Love (excellent) qui racontent la naissance de la première Playstation suite au litige avec Nintendo, comment Ken Kutaragi a réussi à faire de son bébé un succès planétaire, avec son équipe et l'aval de son patron ; le fameux « DO IT ! »
Avec ce qu'il se passe aujourd'hui, dans 30 ans les livres sur les JV rappelleront comment il y a eu un avant et un après le 1er janvier 2028; comment Sony a eu du succès depuis 1994 et 5 générations de consoles, avant de s'autosaboter et renier leurs joueurs historiques qui ont pourtant contribuer à leur réussite.
Je ne dis pas que Sony va mourir, la PS6 se vendra (sans doute un peu moins), et Playstation vivra... mais elle aura perdu son âme.
walterwhite
posted
the 07/27/2026 at 03:43 PM
Cette équipe manque terriblement à Playstation. Des gars passionnés qui nous ont régalés
Faut se faire une raison et se dire que SONY est devenue une fille de joie matérialiste et cupide.
rogeraf
posted
the 07/27/2026 at 03:53 PM
RIP Disques
jasonduval
posted
the 07/27/2026 at 03:55 PM
gamerdome
walterwhite
Cest surtout une boîte qui se fout ROYALEMENT des anciens joueurs, on est rien pour eux,ca compte pas,on a pas le droit a la parole.
Quand je repense a ma Psone a Noël avec ridge racer,les débuts de gran turismo,les cd de musique,la ps2 et son lecteur dvd cette période bénie des dieux, la ps3 full rétro,ses nombreuses exclusivités et collectors...
Ca fait mal.
Ils ont de la chance d'avoir les tiers de nos jours car sans eux elle vaut pas tripette leurs console.
Le seul jeu qui est une anomalie astro bot
masharu
posted
the 07/27/2026 at 04:12 PM
walterwhite
jasonduval
Malheureusement c'est quasiment toute l'industrie aujourd'hui qui est comme ça, pas juste Sony. On a les mêmes champions chez Microsoft, Ubisoft, EA, Take-Two et compagnie. Le jeu vidéo n'est plus qu'une manne financière (jeux service) et un vecteur social (jeux fait pour tout me monde).
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Atari, Sega, PC Engine, SNK, Nintendo, Playstation, Xbox,... tout le monde y a droit, de 1977 à aujourd'hui. Et vous savez leur point commun à tous ? Plaire à leur client, tout faire pour qu'ils viennent chez eux plutôt qu'ailleurs, tous les moyens sont bons ; les prix cassés, les exclusivités, les innovations, la puissance, les graphismes,... tout est fait pour attirer le joueur chez eux et qu'ils s'y sentent bien.
J'ai les 2 livres "La Revolution Playstation" de chez Pix'n Love (excellent) qui racontent la naissance de la première Playstation suite au litige avec Nintendo, comment Ken Kutaragi a réussi à faire de son bébé un succès planétaire, avec son équipe et l'aval de son patron ; le fameux « DO IT ! »
Avec ce qu'il se passe aujourd'hui, dans 30 ans les livres sur les JV rappelleront comment il y a eu un avant et un après le 1er janvier 2028; comment Sony a eu du succès depuis 1994 et 5 générations de consoles, avant de s'autosaboter et renier leurs joueurs historiques qui ont pourtant contribuer à leur réussite.
Je ne dis pas que Sony va mourir, la PS6 se vendra (sans doute un peu moins), et Playstation vivra... mais elle aura perdu son âme.
Faut se faire une raison et se dire que SONY est devenue une fille de joie matérialiste et cupide.
Cest surtout une boîte qui se fout ROYALEMENT des anciens joueurs, on est rien pour eux,ca compte pas,on a pas le droit a la parole.
Quand je repense a ma Psone a Noël avec ridge racer,les débuts de gran turismo,les cd de musique,la ps2 et son lecteur dvd cette période bénie des dieux, la ps3 full rétro,ses nombreuses exclusivités et collectors...
Ca fait mal.
Ils ont de la chance d'avoir les tiers de nos jours car sans eux elle vaut pas tripette leurs console.
Le seul jeu qui est une anomalie astro bot