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jasonduval > blog
Plus douloureux qu'une rupture amoureuse
On oubliera jamais

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    kujiraldine
    posted the 07/27/2026 at 03:37 PM by jasonduval
    comments (6)
    kujiraldine posted the 07/27/2026 at 03:42 PM
    XD
    gamerdome posted the 07/27/2026 at 03:42 PM
    Je suis passionné par les jeux vidéo, en plus de jouer, j'ai quelques bouquins sur l'histoire des JV (consoles, jeux, créateurs,...). Des faits historiques, des anecdotes, des retournements de situation, des réussites, des échecs, le krach de 1983, des coups de chances, des coups de p...., C'est passionnant et parfois très étonnant.

    Atari, Sega, PC Engine, SNK, Nintendo, Playstation, Xbox,... tout le monde y a droit, de 1977 à aujourd'hui. Et vous savez leur point commun à tous ? Plaire à leur client, tout faire pour qu'ils viennent chez eux plutôt qu'ailleurs, tous les moyens sont bons ; les prix cassés, les exclusivités, les innovations, la puissance, les graphismes,... tout est fait pour attirer le joueur chez eux et qu'ils s'y sentent bien.

    J'ai les 2 livres "La Revolution Playstation" de chez Pix'n Love (excellent) qui racontent la naissance de la première Playstation suite au litige avec Nintendo, comment Ken Kutaragi a réussi à faire de son bébé un succès planétaire, avec son équipe et l'aval de son patron ; le fameux « DO IT ! »

    Avec ce qu'il se passe aujourd'hui, dans 30 ans les livres sur les JV rappelleront comment il y a eu un avant et un après le 1er janvier 2028; comment Sony a eu du succès depuis 1994 et 5 générations de consoles, avant de s'autosaboter et renier leurs joueurs historiques qui ont pourtant contribuer à leur réussite.

    Je ne dis pas que Sony va mourir, la PS6 se vendra (sans doute un peu moins), et Playstation vivra... mais elle aura perdu son âme.
    walterwhite posted the 07/27/2026 at 03:43 PM
    Cette équipe manque terriblement à Playstation. Des gars passionnés qui nous ont régalés

    Faut se faire une raison et se dire que SONY est devenue une fille de joie matérialiste et cupide.
    rogeraf posted the 07/27/2026 at 03:53 PM
    RIP Disques
    jasonduval posted the 07/27/2026 at 03:55 PM
    gamerdome walterwhite
    Cest surtout une boîte qui se fout ROYALEMENT des anciens joueurs, on est rien pour eux,ca compte pas,on a pas le droit a la parole.
    Quand je repense a ma Psone a Noël avec ridge racer,les débuts de gran turismo,les cd de musique,la ps2 et son lecteur dvd cette période bénie des dieux, la ps3 full rétro,ses nombreuses exclusivités et collectors...
    Ca fait mal.

    Ils ont de la chance d'avoir les tiers de nos jours car sans eux elle vaut pas tripette leurs console.

    Le seul jeu qui est une anomalie astro bot
    masharu posted the 07/27/2026 at 04:12 PM
    walterwhite jasonduval Malheureusement c'est quasiment toute l'industrie aujourd'hui qui est comme ça, pas juste Sony. On a les mêmes champions chez Microsoft, Ubisoft, EA, Take-Two et compagnie. Le jeu vidéo n'est plus qu'une manne financière (jeux service) et un vecteur social (jeux fait pour tout me monde).
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