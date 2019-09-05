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Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
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name : Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
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xenofire
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Sarah Alainn (Xenoblade) en concert à Paris
Après un passage rapide à Japan Expo, la chanteuse Sarah Alainn qui s'est fait connaître avec le thème 'Beyond the Sky' de Xenoblade (composé par Yasunori Mitsuda) se produira en concert à Paris au Café de la Danse le 29 Octobre.

On lui doit bon nombre de thèmes dans le jeu vidéo et l'anime (notamment Monster Hunter, Time Travelers , Valkyria Revolution, Eiyuden, SAGA, et The Promised Neverland)

Elle a également participé au concert de Nobuo Uematsu conTiki tout récemment, interprétant les thèmes cultes de Final Fantasy (Eyes on me, Melody of Life, Suteki da ne)




Retrouvez Sarah Àlainn, la voix de Xenoblade et The Promised Neverland, pour la première fois en concert solo à Paris !


Multiinstrumentiste révélée il y a quinze ans par Xenoblade, Sarah Àlainn a confectionné pour Paris un programme intimiste composé du meilleur de son répertoire : du dessin animé (The Promised Neverland) au jeu vidéo (Final Fantasy, Monster Hunter...) en passant par le jazz et la musique de cinéma. Passant naturellement du chant au violon ou du looper au kalimba au sein d'un même morceau, Sarah Àlainn est sûrement l'artiste japonaise la plus versatile du moment.


Voix, violon, looper, kalimba, autres : Sarah Àlainn
Piano : Ramon van Engelenhoven

19h30 : Ouverture des portes
20h00 : Concert

Après le concert, séance de dédicaces pour les acheteurs de merchandising sur place.




Billetterie:
Sarah Alainn - https://my.weezevent.com/sarah-alainn-en-concert-a-paris?utm_id=97758_v0_s00_e0_tv2_a1demonl7j1v0o&fbclid=IwY2xjawTPKSRleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe15q0ezNE4PpF1YKn6jZ724eQ4ptsitVCx7v3osaY6QvXMfILYM7RZZNiTzs_aem_YLYl6S5GPCELBEQ4uGvPtg
    tags : concert xenoblade vgm
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    posted the 07/25/2026 at 09:11 AM by xenofire
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