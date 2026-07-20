Après de longues années de silence et de rumeurs, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake continue de donner quelques signes de vie. Cette fois, c'est Steve Allison, récemment nommé directeur commercial de Saber Interactive, qui a laissé entendre que le projet pourrait voir le jour en 2028, tout en prenant soin de rester très prudent.Dans un message publié sur Reddit en réponse à des questions concernant la stratégie de monétisation de Saber Interactive, Steve Allison expliquait que le studio prépare activement son programme d'autoédition pour les années à venir. Il y évoque plusieurs projets prévus dans cette période, notamment Space Marine, John Wick, "et, espérons-le, le remake de KOTOR", ainsi que plusieurs jeux encore non annoncés.Interrogé par PC Gamer, un représentant de Saber Interactive a confirmé que le message provenait bien de Steve Allison. En revanche, il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une communication officielle concernant l'état d'avancement ou la date de sortie des différents projets mentionnés. Autrement dit, le fameux "2028" reste davantage un objectif envisagé qu'une véritable fenêtre de lancement.Le reste du message de Steve Allison portait principalement sur la politique commerciale de Saber. Il assure notamment que le studio ne compte pas miser massivement sur les microtransactions, préférant éventuellement proposer des extensions payantes lorsque cela s'y prête. Il reconnaît également que certaines décisions prises autour des contenus additionnels de Warhammer 40,000: Space Marine 2, notamment un DLC de packs de voix très mal accueilli par les joueurs, ne devront pas se reproduire.Pour Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, cette nouvelle déclaration constitue simplement une confirmation supplémentaire que le projet est toujours en développement. Annoncé en 2021, le remake a traversé de nombreuses turbulences : changement de studio en charge du développement, restructuration d'Embracer Group, séparation de Saber Interactive, arrêt d'une collaboration directe avec Sony Interactive Entertainment, sans oublier plusieurs reports et rumeurs d'annulation.La dernière prise de parole officielle remontait au mois de mars, lorsque Tim Willits, directeur général de Saber Interactive, s'était contenté d'affirmer que le développement se poursuivait toujours. Cette fois, la mention d'un hypothétique lancement en 2028 laisse surtout penser que le chantier est encore loin d'être terminé.Les fans devront donc continuer à faire preuve de patience : si le remake est bel et bien toujours vivant, rien ne garantit encore que cette échéance sera tenue.