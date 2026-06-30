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name :
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform :
Switch 2
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
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Playstation 5
Switch 2
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aeris201
> blog
[Charts France] Les nostalgiques de Secret of Mana se sont mobilisés
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posted the 06/30/2026 at 10:00 AM by
aeris201
comments (
11
)
zekk
posted
the 06/30/2026 at 10:03 AM
ce jeu n'a pas grand chose en commun avec Secret of Mana...
hyoga57
posted
the 06/30/2026 at 10:08 AM
zekk
Ne lui en veut pas, en dehors des jeux Nintendo c’est un ignare.
yogfei
posted
the 06/30/2026 at 10:10 AM
zekk
J'avoue un titre putaclick
A part être un A-RPG de square-enix c'est light comme filiation
aeris201
posted
the 06/30/2026 at 10:14 AM
yogfei
On compare souvent Elliot a Zelda mais pour moi il est plus proche de Secret of Mana
En particulier au niveau des armes. Toute la panoplies d'armes differentes qu'on a, la facon de les utiliser, avec les differentes attaques chargés etc
Apres il n'a pas l'ambition de Secret of Mana ca c'est sur
icebergbrulant
posted
the 06/30/2026 at 10:19 AM
Secret of Mana vient d’être insulté
Pour une fois que c’est une attaque non dirigée vers Sony, ça fait plaisir
akinen
posted
the 06/30/2026 at 10:22 AM
Pour avoir fait le 3 y’a 3 mois, je n’ai pas vu le rapport avec la licence.
hyoga57
posted
the 06/30/2026 at 10:32 AM
icebergbrulant
N’oublie pas que sa deuxième cible a toujours été Square Enix.
xenofire
posted
the 06/30/2026 at 10:33 AM
Secret of Mana le surpasse sur tous les plans !
fiveagainstone
posted
the 06/30/2026 at 11:20 AM
C'est un bon petit jeu, une nouvelle licence, je crache pas dessus.
micheljackson
posted
the 06/30/2026 at 11:23 AM
D'en arriver à prétendre lui trouver des similitudes avec des légendes du passé pour nous faire croire que cette daube aurait un intérêt c'est tellement pitoyable
"eh vous vous souvenez de la Ferrari F40 ? Eh bien figurez vous que Renault vient de sortir une nouvelle Twingo! Elle a aussi un moteur et 4 roues! "
jacquescechirac
posted
the 06/30/2026 at 11:32 AM
bah il raconte pas n'importe quoi, y'a quand même certaines similitudes.
Et puis bon, secret of mana, sans la nostalgie, il se fait poutrer par n'importe quel action rpg indépendant, donc bon.
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En particulier au niveau des armes. Toute la panoplies d'armes differentes qu'on a, la facon de les utiliser, avec les differentes attaques chargés etc
Apres il n'a pas l'ambition de Secret of Mana ca c'est sur
Pour une fois que c’est une attaque non dirigée vers Sony, ça fait plaisir
"eh vous vous souvenez de la Ferrari F40 ? Eh bien figurez vous que Renault vient de sortir une nouvelle Twingo! Elle a aussi un moteur et 4 roues! "
Et puis bon, secret of mana, sans la nostalgie, il se fait poutrer par n'importe quel action rpg indépendant, donc bon.