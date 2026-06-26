C’est loin d’être un acte de sabotage. Au contraire, nous essayons de sauver Star Wars Eclipse. Nous pourrions arriver à le sortir avec 115 personnes en renfort, et ce ne serait pas être "sur-staffé" : c’est le nécessaire. Nous sommes en sous-nombre, comme dans plein d’autres entreprises du secteur, parce que les patrons savent très bien que la passion va amener les gens à cruncher et que les jeux finissent par sortir. Mais c’est impossible de mener une industrie pérenne ainsi.

Nous avons déjà signifié que nous voulons discuter avec NetEase et la direction de Quantic Dream nous en empêche. Nous avons explicitement demandé qu’ils soient à la table des négociations puisqu’on nous y dit souvent : « ah non, cette décision dépend de NetEase, ça, c’est le budget de NetEase… » bien, d’accord, alors faites venir NetEase ! Mais ils refusent catégoriquement. Quand nos patrons ont besoin de se défausser, ils avancent que c’est NetEase qui décide et que c’est hors de leur contrôle, mais à d’autres moments, on t’explique que NetEase se contente d’avancer l’argent et que Quantic Dream a toute sa liberté !

Ce que la direction de Quantic Dream voudrait, c’est accomplir le PSE sans toucher à l’équipe de Star Wars Eclipse pour ne virer que l’équipe de Spellcasters Chronicles. Nous leur avons dit, de très nombreuses fois, que cibler un projet spécifique dans le cadre d’un PSE, c’était manifestement illégal et que la DREETS (directions régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ne validerait jamais le plan comme tel. Ils nous l’ont dit, ils ne veulent pas toucher à l’équipe de Star Wars Eclipse pour ne pas désorganiser le projet. Mais lancer le PSE a déjà désorganisé le projet en soi ! David Cage n’arrête pas de répéter que Star Wars Eclipse est un projet particulièrement ambitieux. Alors qu’il nous donne les moyens de ses ambitions.

L'ambiance serait particulièrement tendue chez Quantic Dream. Alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi menace 115 salariés du studio parisien, des employés mobilisés aux côtés du STJV ont organisé une journée de grève devant les locaux de l'entreprise afin d'alerter sur les conséquences potentielles de cette restructuration.À l'origine de cette crise, on retrouve l'échec de Spellcasters Chronicles, un projet multijoueur développé durant près de huit ans et lancé en février dernier avant d'être rapidement abandonné quelques mois plus tard. Son arrêt a débouché sur un vaste projet de réorganisation qui pourrait toucher environ un quart des effectifs du studio.Mais pour de nombreux salariés, cette situation risque également d'impacter directement Star Wars Eclipse. Présenté lors des Game Awards 2021 à travers une cinématique particulièrement remarquée, le titre reste depuis extrêmement discret et son développement semblerait accumuler les difficultés. Plusieurs employés estiment même que le maintien des équipes issues de Spellcasters Chronicles serait indispensable pour permettre au projet d'avancer dans des conditions satisfaisantes.Des témoignages recueillis lors du mouvement social évoquent un manque de personnel sur Eclipse, des périodes d'heures supplémentaires ainsi qu'une organisation jugée trop centralisée, entraînant selon eux des changements fréquents de direction créative et un important gaspillage de travail.Le timing de cette mobilisation n'aurait d'ailleurs pas été choisi au hasard puisqu'une délégation de Lucasfilm devait se rendre dans les locaux du studio afin de faire un point sur l'avancement de Star Wars Eclipse. Les salariés mobilisés souhaitent ainsi envoyer un message fort en estimant que la suppression des 115 postes pourrait compromettre davantage le développement du jeu.Autre sujet de tension : le rôle de NetEase, propriétaire de Quantic Dream depuis 2022. Selon plusieurs employés, les décisions stratégiques attribuées au groupe chinois restent floues en interne, la direction invoquant parfois des contraintes imposées par l'actionnaire tout en affirmant à d'autres occasions disposer d'une grande autonomie.Enfin, le STJV conteste également la légalité du plan social envisagé, estimant qu'il viserait principalement les équipes ayant travaillé sur Spellcasters Chronicles, une approche qui pourrait être retoquée par l'administration du travail.Les discussions entre les représentants des salariés et la direction doivent désormais se poursuivre. Reste à savoir si un compromis pourra être trouvé afin de préserver une partie des emplois concernés et permettre à Star Wars Eclipse de poursuivre son développement dans de meilleures conditions.