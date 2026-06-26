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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Xbox Series X
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts USA] La Switch 2 est #1 des ventes en mai 2026
Niveau software

Les dépenses de contenu ont atteint 3,8 milliards de dollars en mai 2026, en hausse de 1 % par rapport à il y a un an. Les dépenses de contenu de l'année à jour sont restées de 3 % avant 2025, à 20,4 milliards de dollars. La console a entraîné la croissance des dépenses de contenu en mai. Les dépenses totales sur le contenu de la console ont augmenté de 25 % par rapport à il y a un an et sont maintenant 13 % plus élevées depuis le début de l'année. Le contenu PC (+15 % par rapport à il y a un an) et les dépenses d'abonnement (+11 %) ont également augmenté en mai.

Les ventes en dollars de jeu complet du mois de lancement de 007 First Light ont été les plus élevées pour un jeu vidéo James Bond dans l'histoire de la franchise.


Niveau hardware

Mai 2026, les dépenses en matériel informatique ont augmenté de 38 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 249 millions de dollars. Nintendo Switch 2 a compensé une baisse de 43 % des dépenses de la PlayStation 5 (et une baisse de 58 % des ventes d'unités) due aux récentes hausses de prix. Les dépenses matérielles de la série Xbox ont augmenté de 7 % par rapport à l'année dernière, les unités ont chuté de 12 %.


Ventes hardware

Nintendo Switch 2 était à nouveau la plate-forme matérielle la plus vendue en unités et en dollars pour mai et 2026 depuis le début de l'année, la PlayStation 5 se classant deuxième sur les mesures et les périodes. Nintendo Switch 2 a terminé ses douze premiers mois sur le marché avec une base américaine installée de 5,9 millions d'unités. C'est le 2e matériel de jeu vidéo le plus vendu dans l'histoire du suivi des États-Unis (le suivi commence en 1995). Seules les 6,5 millions d'unités du Game Boy Advance le dépassent.


Classement software Mai 2026



Classement software Année 2026

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    oreillesal, link49
    posted the 06/26/2026 at 01:38 PM by aeris201
    comments (6)
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 01:42 PM
    On ne t’arrête plus !
    A part Séphiroth

    Mérité pour First Light que je ferai bientôt
    rocan posted the 06/26/2026 at 01:49 PM
    Avons nous les chiffres de ventes des consoles détaillés ?
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 01:53 PM
    rocan Ca arrive parfois que les chiffres fuitent. Si c'est le cas je mettrais l'article a jour
    yanssou posted the 06/26/2026 at 01:56 PM
    Super ton article franchement y'a rien à dire, du bon copié coller comme il faut, c'est quand même mieux que ces articles travaillés qui prennent des heures à faire.
    hypermario posted the 06/26/2026 at 02:02 PM
    yanssou Pemetre que GameKyo soit la source d'info centralisé est une bonne chose
    kikoo31 posted the 06/26/2026 at 02:06 PM
    icebergbrulant si Shanks et son haki de roi monstrueux ne peut pas l'arrêter,tu penses sincèrement qu'un Sephiroth avec une très longue eppe le pourra ??
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