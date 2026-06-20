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Halo: Campaign Evolved : l'Usine à Gaz pour jouer en co-op
Sur PS5 par exemple : IL faut 2 comptes PSN + Inscription au Microsoft Account
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posted the 06/20/2026 at 08:51 AM by
rider288
comments (
1
)
zboubi480
posted
the 06/20/2026 at 09:12 AM
Pour Playstation, c’est leur politique de gestion des comptes, pas celle de Microsoft.....
Mais il va falloir créer un compte Microsoft ce qui va augmenter drastiquement le MAU de joueurs XBOX vu les énormes precommandes de Halo sur Playstation 5. Je pense aussi que le prix de base de 60 euros y joue pour beaucoup
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Mais il va falloir créer un compte Microsoft ce qui va augmenter drastiquement le MAU de joueurs XBOX vu les énormes precommandes de Halo sur Playstation 5. Je pense aussi que le prix de base de 60 euros y joue pour beaucoup