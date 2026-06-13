Solarr the PC Master

Je l'attends avec impatience. Bon, inutile de dire que le concept Double-écran + stylet si relaxants + option 3D me manquent.Voici ce qui se dit par ailleurs sur Level-5."Yokai Watch, Professeur Layton, Inazuma Eleven et Ni No Kuni sont des séries de jeux bien-aimées et chéries par beaucoup. Tous ces jeux ont été développés par le studio de jeux japonais Level 5. Alors que le studio s'est fait connaître dans le monde entier au début des années 2010 grâce à des jeux tels que Professeur Layton et Yokai Watch, leur succès a rapidement été suivi de leur chute. Le niveau 5 était autrefois l'une des principales raisons pour lesquelles les consoles Nintendo étaient géniales, mais vers la fin des années 2010, toutes leurs séries de jeux ont perdu en popularité, les faisant disparaître des marchés occidentaux.Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, Level 5 souhaite célébrer un grand retour avec des jeux comme Holy Horror Mansion, Decapolice et Professor Layton and the New World of Steam. Cependant, ce retour est souvent éclipsé par une controverse majeure : l’utilisation de l’IA générative par Level 5."