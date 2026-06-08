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aeris201
> blog
[Charts UK] Le portage tardif d'FFVII Rebirth fait son entrée
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posted the 06/08/2026 at 06:35 AM by
aeris201
comments (
3
)
aeris201
posted
the 06/08/2026 at 07:05 AM
RE Requiem : PS5 (47%), Switch 2 (37%), PC (12%), Xbox (4%)
La part de ventes de la version Switch 2
Le tres bon soutient de Capcom pour cette console est recompensé, et ce malgré le format Game Key Card
rocan
posted
the 06/08/2026 at 07:08 AM
aeris201
Surpris aussi, je m'attendais à du 20% max !
hypermario
posted
the 06/08/2026 at 07:30 AM
aeris201
enorme, et pragmata ?
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La part de ventes de la version Switch 2
Le tres bon soutient de Capcom pour cette console est recompensé, et ce malgré le format Game Key Card