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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts UK] Le portage tardif d'FFVII Rebirth fait son entrée


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    posted the 06/08/2026 at 06:35 AM by aeris201
    comments (3)
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 07:05 AM
    RE Requiem : PS5 (47%), Switch 2 (37%), PC (12%), Xbox (4%)

    La part de ventes de la version Switch 2

    Le tres bon soutient de Capcom pour cette console est recompensé, et ce malgré le format Game Key Card
    rocan posted the 06/08/2026 at 07:08 AM
    aeris201 Surpris aussi, je m'attendais à du 20% max !
    hypermario posted the 06/08/2026 at 07:30 AM
    aeris201 enorme, et pragmata ?
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