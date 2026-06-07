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les episodes de ONE PIECE
humour
Aniimo le vrai pokemon killer ?
Vous en pensez quoi de cette énième copie ?
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posted the 06/07/2026 at 09:34 AM by
bladagun
comments (
6
)
matarise
posted
the 06/07/2026 at 09:44 AM
pas tester peut pas dire mais magnifique surement le plus beau jeux pokemon like que j'ai vue a se jour
shambala93
posted
the 06/07/2026 at 09:44 AM
Il n’y a pas de Pokémon killer mis à part Nintendo, Pokémon compagne et game freak. Ce sont eux les fossoyeurs de la licence !
mrnuage
posted
the 06/07/2026 at 09:49 AM
C'est comme tous les MMO dans les années 2000 qui se déclaraient WOW Killer... Une fois qu'une franchise est installée c'est fini, aussi médiocre les derniers épisodes puissent être, y'a pas de tueur de quoique ce soit.
aeris201
posted
the 06/07/2026 at 09:50 AM
Le personnage féminin a un joli short
sandman
posted
the 06/07/2026 at 09:59 AM
j'ai vu des streams de ce jeu, ca a l'air pas mal du tout, on peut se transformer en aniimo pour nager, voler se battre etc c'est pas mal et très joli.
Et y'a pas de concurrence avec pokemon, ca sort pas sur switch 2.
Il peut y avoir plusieurs jeux pokemon like, comme il peut y avoir plusieurs mmo en même temps, ca n'a aucun sens de parler de pokemon killer.
Ce jeu se vendra même si y'a pokemon qui est la marque phare de ce genre.
newtechnix
posted
the 06/07/2026 at 10:03 AM
Pourtant derrière l'emballage de la vidéo mignonnette et de sa petite musique pop en se concentrant sur les parties véritablement in game on constate un truc pas ouf non plus techniquement.
Aujourd'hui quasiment tout le monde peut se lancer ce genre de produit, une IA qui va te faire les modèles 3D, la musique...et un moteur 3D Unreal...on entre dans l'ère de la guerre des clones d'autant que Game Freak investis un minimum pour ses propres jeux Pokemon.
Je sais pas où tout cela va mener mais comme c'est sur PC, juste en faire un F2P et cela peut trouver un public.
shambala93
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Et y'a pas de concurrence avec pokemon, ca sort pas sur switch 2.
Il peut y avoir plusieurs jeux pokemon like, comme il peut y avoir plusieurs mmo en même temps, ca n'a aucun sens de parler de pokemon killer.
Ce jeu se vendra même si y'a pokemon qui est la marque phare de ce genre.
Aujourd'hui quasiment tout le monde peut se lancer ce genre de produit, une IA qui va te faire les modèles 3D, la musique...et un moteur 3D Unreal...on entre dans l'ère de la guerre des clones d'autant que Game Freak investis un minimum pour ses propres jeux Pokemon.
Je sais pas où tout cela va mener mais comme c'est sur PC, juste en faire un F2P et cela peut trouver un public.
shambala93 +1