Présentation exceptionnelle
Clair Obscur: Expedition 33
Du 23 au 28 juin 2026
"Le temps d’une semaine, le musée d’Orsay voit les choses en grand pour accueillir l’univers visuel du jeu vidéo Clair Obscur: Expedition 33. Grâce à un dispositif innovant, l’allée centrale de la nef se pare de prises de vues en jeu et concept arts (dessins préparatoires), parfois inédits, qui entretiennent tous de profonds rapports esthétiques avec les collections du musée".
"La peinture est omniprésente dans l’histoire de Clair Obscur: Expedition 33. Elle donne sa fonction à l’antagoniste dès les prémices de l’intrigue, et continue d’apporter de l’épaisseur au récit jusqu’à son aboutissement. L’accrochage se propose d’élucider quelques clins d’œil, et échos transhistoriques : des pavés miroitants de Rue de Paris, temps de pluie de Gustave Caillebotte, auquel répondent les reflets de textures des sols de la ville inventée de Lumière, jusqu’à la Vue générale de Paris, prise de l'Observatoire, en ballon de Victor Navlet, qui trouve une correspondance dans la perspective du vol d’Esquie. Les architectures des gares d’Orsay et de Monoco se répondent, tandis que les monuments publics emblématiques comme le mobilier urbain haussmannien dialoguent entre Paris et Lumière. L’équipe artistique de Clair Obscur: Expedition 33 a puisé ses références dans l’iconographie que les collections du musée d’Orsay recouvrent, pour mieux en réinventer les emblèmes : tour Eiffel et Arc de triomphe fracturés, fontaines Wallace statuarisées ou encore Les Quatre Parties du monde soutenant la sphère céleste de Carpeaux en éclats... "
"Pour un nouveau public, le nom de « Renoir » évoque désormais aussi le patriarche de la famille Dessendre. Le musée d’Orsay les invite à redécouvrir comment, pour Auguste Renoir, l’amour est aussi l’émotion fondatrice de bien des compositions, le liant humain qui donne vie aux toiles vibrantes, colorées où tout est possible… Par le prisme de la relation entre Renoir et Aline, Clair Obscur: Expedition 33 offre une médiation sur les liens entre l’art et la vie et introduit une réflexion sur la peinture comme refuge face aux souffrances du monde et, par prolongement, une considération sur le pouvoir des mondes imaginaires du jeu vidéo. Qu’il s’agisse de son esthétique, de ses sources d’inspiration, de la force de son message, Clair Obscur: Expedition 33 propose un rapprochement novateur entre la peinture et le dixième art, auquel le musée d’Orsay veut rendre hommage".
Source :
https://www.musee-orsay.fr/fr/programme/agenda/expositions/clair-obscur-expedition-33
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posted the 06/06/2026 at 08:29 PM by obi69