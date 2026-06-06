"Le temps d’une semaine, le musée d’Orsay voit les choses en grand pour accueillir l’univers visuel du jeu vidéo Clair Obscur: Expedition 33. Grâce à un dispositif innovant, l’allée centrale de la nef se pare de prises de vues en jeu et concept arts (dessins préparatoires), parfois inédits, qui entretiennent tous de profonds rapports esthétiques avec les collections du musée".