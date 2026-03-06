Bon je sors de la salle. Comment vous expliquer. Le film c'est un film a sketch. Certains sont drôle, d'autre mouairf. On est très loin du premier film. Beaucoup de blague méta, quelques films sorties ses dernières années parodié avec plus ou moins de talent.



C'est vraiment bizzare. Globalement c'est de la merde. Mais il y a quand même des trucs drôle. Ce n'est pas le meilleur Scary Movie, ce n'est pas le meilleur film parodique... C'est comme avoir un tas de bonne chose mais avec un résultat à chier.



Bref les frères Wayans auraient pue mieux faire. J'avais toute les références, mais ça manque beaucoup de consistance. C'est vraiment une déception.



Ps les Antiwoke vont aimer ! Y a pas mal de blague très drôles sur les femmes, les Trans... Et Masharu va aimer y a une actrice dans un rôle #salopebonnasse qui s'appelle Ruby Snowber