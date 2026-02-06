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Le State of Play confirme
Qu'on a aucune nouvelle de Intergalactic et que tout les putains d'éditeurs partout dans le monde se chient dessus devant GTA 6 ! L'embouteillage de Septembre WTF
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posted the 06/02/2026 at 10:32 PM by
liberty
comments (
10
)
wazaaabi
posted
the 06/02/2026 at 10:33 PM
Tu m’étonnes on vois bien que GTA fais peur .
pcverso
posted
the 06/02/2026 at 10:35 PM
ce qui est bien c'est pour ceux qui ne feront pas gta6 il y aura des jeux a rattraper de septembre
akinen
posted
the 06/02/2026 at 10:35 PM
Tu l’aurais sortis ton jeu face à GTA?
Genre ton film de sf face à avenger endgame. Seriously?
ravyxxs
posted
the 06/02/2026 at 10:36 PM
T’as oublié que Sony a mis quasi tous les studios en gros focus sur du gAAS ? Franchement vous êtes un peu lourd à force. Alors oui je comprends on veut tous voir de gros first party mais on sait que officiellement, les studios ont pris cher et surtout ND avec leur jeu GAAS Faction annuler comme ça ! Et là, vous voulez que ces équipes aillent plus vite que la lumière. Soyez un minimum decent, et humain quoi…ça coûte rien. Et on a largement à manger. Juste pour vos mirettes vous êtes déçu. Même si ils auraient montrer du game play le jeu sortirait fin 2027 voir 2028 donc on s’en fout en fait.
altendorf
posted
the 06/02/2026 at 10:38 PM
C'est ce que je disais dans un autre post, l'embouteillage pour la rentrée, cela en devient un peu n'importe quoi car il y va forcément y avoir des jeux qui vont souffrir avant la sortir de GTA 6, pendant et après.
kratoszeus
posted
the 06/02/2026 at 10:42 PM
Imagine un nouveau report du jeu
magneto860
posted
the 06/02/2026 at 10:42 PM
Pas mal d'autres jeux sont sans nouvelles, vendredi peut-être.
Je m'attendais à Hogwart Legacy 2, Tides of Ahinilation, Marvel 1943, Plague Tale Résonance et j'espérais même le reveal de Spyro 4.
gameslover
posted
the 06/02/2026 at 10:44 PM
nan mais sept/oct, c'est du n'importe quoi, il y auras certainement des reports ou c'est la casse assuré.
altendorf
posted
the 06/02/2026 at 10:49 PM
kratoszeus
Si jamais il y a encore un report, bizarrement dans les jours/semaines qui suivent, pleins de jeux vont encore être reportés, c'est sur
wickette
posted
the 06/02/2026 at 11:04 PM
Va sérieusement falloir que Naughty Dog bossent leur productivité, oui TLOU factions est passé par là avec de gros dégats, mais ça en devient ridicule
Maintenant, Intergalactic, à mon humble avis ce sera le plus gros event JV: The Game Awards Show. Le gens peuvent cracher sur l'événement, mais ça reste très populaire
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Genre ton film de sf face à avenger endgame. Seriously?
Je m'attendais à Hogwart Legacy 2, Tides of Ahinilation, Marvel 1943, Plague Tale Résonance et j'espérais même le reveal de Spyro 4.
Maintenant, Intergalactic, à mon humble avis ce sera le plus gros event JV: The Game Awards Show. Le gens peuvent cracher sur l'événement, mais ça reste très populaire