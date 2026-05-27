En raison des pénuries liées à la mémoire vive (RAM) et d’autres facteurs comme la fermeture du détroit d’Ormuz, Valve a augmenté significativement le prix de son ordinateur portable Steam Deck :



Modèle 512 Go. OLED : 1 129 $ / 789,99 $ US (hausse de 200 $)



Modèle 1 To. OLED : 1 349 $ / 949,99 $ US (hausse de 300 $)



Ces prix faramineux ont de quoi refroidir les futurs acheteurs et font craindre le pire concernant la future Steam Machine, dont la prix et la date demeurent inconnus. Si les plus optimistes d’entre nous estimaient un coût sous la barre des 1 000 $, cette hausse vertigineuse associée aux modèles Steam Deck couplée au contexte socioéconomique actuel n’augure rien de bon. À ce rythme, ce sera un miracle si l’ordinateur coûte moins de 2 000 $ en notre devise.