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Steam Deck : importante hausse de prix
En raison des pénuries liées à la mémoire vive (RAM) et d’autres facteurs comme la fermeture du détroit d’Ormuz, Valve a augmenté significativement le prix de son ordinateur portable Steam Deck :

Modèle 512 Go. OLED : 1 129 $ / 789,99 $ US (hausse de 200 $)

Modèle 1 To. OLED : 1 349 $ / 949,99 $ US (hausse de 300 $)

Ces prix faramineux ont de quoi refroidir les futurs acheteurs et font craindre le pire concernant la future Steam Machine, dont la prix et la date demeurent inconnus. Si les plus optimistes d’entre nous estimaient un coût sous la barre des 1 000 $, cette hausse vertigineuse associée aux modèles Steam Deck couplée au contexte socioéconomique actuel n’augure rien de bon. À ce rythme, ce sera un miracle si l’ordinateur coûte moins de 2 000 $ en notre devise.
GJ - https://www.generationjeu.com/steam-deck-importante-hausse-de-prix/
    tags : valve steam deck
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    posted the 05/27/2026 at 05:41 PM by tefnut
    comments (9)
    rupinsansei3 posted the 05/27/2026 at 05:46 PM
    Oui bien sûr...

    Arrêtons le jeux video a ce prix, il y a beaucoup plus important
    olex posted the 05/27/2026 at 05:47 PM
    La blague...
    redxiii102 posted the 05/27/2026 at 05:49 PM
    Faut qu'ils se cassent tous la gueule comme il faut.
    pcverso posted the 05/27/2026 at 05:53 PM
    je vais revendre la mien je vais faire du benef dessus
    cyr posted the 05/27/2026 at 06:06 PM
    Et ça va encore se vendre après ? 200 dollard de plus, c'est du délire.
    fiveagainstone posted the 05/27/2026 at 06:11 PM
    WTF?!?
    altendorf posted the 05/27/2026 at 06:25 PM
    Mais pourquoi vous êtes surpris ? vous avez vu la gueule du marché actuellement, les prix des composants ? Vous voulez que les mecs fassent la charité ?
    jenicris posted the 05/27/2026 at 06:25 PM
    altendorf may non c'est la faute des constructeurs

    Certains n'ont rien capté
    5120x2880 posted the 05/27/2026 at 06:37 PM
    C'est bon le bousin a presque 5 ans, faut passer à autre chose
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