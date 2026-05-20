Embracer Group poursuit sa vaste restructuration avec l’annonce d’une séparation majeure de ses activités. Le groupe suédois a confirmé que Fellowship Entertainment deviendra une société indépendante cotée au Nasdaq Stockholm à partir de 2027.Avec cette opération, Embracer réorganisera ses activités autour de quatre segments distincts : Fellowship Entertainment, Coffee Stain & Friends, Asmodee et Embracer. Une structure encore plus fragmentée que celle envisagée lors du grand plan de restructuration présenté en 2024.Fellowship Entertainment sera présenté comme un groupe centré sur l’exploitation de licences fortes, mêlant développement de jeux, édition et gestion de propriétés intellectuelles. Cette nouvelle entité récupérera plusieurs franchises importantes comme Darksiders, Dead Island, Kingdom Come Deliverance, Metro, Remnant, Tomb Raider, ainsi que les droits liés à Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.Dans une communication adressée aux investisseurs, Embracer explique que cette séparation doit permettre une gestion plus claire et une meilleure responsabilisation des différentes branches du groupe.Lars Wingefors, président d’Embracer Group, estime que Fellowship Entertainment dispose d’un fort potentiel de croissance organique sur les prochaines années, tout en soulignant que le reste d’Embracer pourra se concentrer davantage sur des acquisitions ciblées et des marchés de niche.Fellowship Entertainment prévoit notamment de lancer au moins deux productions majeures par an à partir de l’exercice fiscal 2027/2028. La société regroupera plusieurs studios importants comme 4A Games, Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montréal, Flying Wild Hog, Gunfire Games ou encore Warhorse Studios. Middle-earth Enterprises et Dark Horse Media feront également partie de l’ensemble.Un nouveau groupe d’édition sera aussi créé autour d’employés issus de Plaion, maison-mère de Deep Silver.De son côté, la nouvelle structure Embracer conservera plusieurs studios et activités comme Aspyr, Beamdog, CrazyLabs, Limited Run Games, Milestone, THQ Nordic, Tripwire ou Vertigo Games. Le groupe gardera également des licences comme Destroy All Humans!, Gothic, Killing Floor, Titan Quest, Wreckfest ou encore Arizona Sunshine.Phil Rogers, devenu PDG d’Embracer Group en août 2025, restera en poste jusqu’à la finalisation de la scission. Il prendra ensuite la direction de Fellowship Entertainment, tandis qu’un recrutement est déjà en cours pour trouver un nouveau CEO à la tête d’Embracer.