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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris201 > blog
[Charts France] Tomodachi Life toujours sur le trône
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    Who likes this ?
    olimar59, barret49201
    posted the 05/19/2026 at 01:44 PM by aeris201
    comments (9)
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 01:50 PM
    mrpopulus
    icebergbrulant posted the 05/19/2026 at 01:54 PM
    -Tomodachi Life 1er avec un 5/10 de Edge

    -Saros 5ème avec un 9/10 de Edge... et de Gamekyo

    Le monde va mal
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 02:00 PM
    icebergbrulant Parce que t'as des mecs comme eux qui les achète pour les laisser sur une étagère et donner de la force à Nintendo.
    cyr posted the 05/19/2026 at 02:08 PM
    icebergbrulant si les notes etais vecteur de bonne vente ,depuis le temps ça se saurait....

    Mais le public est impitoyable. Ils achètent un jeux parce qu'il a envie, et non parce qu'ils a étais bien noter.
    hypermario posted the 05/19/2026 at 02:15 PM
    barret49201 Et oui, c'est domage que tu sois pauvre
    icebergbrulant posted the 05/19/2026 at 03:30 PM
    barret49201 Je ne vois pas de qui tu parles

    cyr Et oui, c’est assez injuste quand même
    kikoo31 posted the 05/19/2026 at 03:35 PM
    barret49201 vivement Tifa6969
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 03:38 PM
    kikoo31
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 03:39 PM
    icebergbrulant
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