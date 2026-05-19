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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
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aeris201
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[Charts France] Tomodachi Life toujours sur le trône
https://x.com/SELL_JeuxVideo/status/2056731340624597138?s=20
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olimar59
,
barret49201
posted the 05/19/2026 at 01:44 PM by
aeris201
comments (
9
)
barret49201
posted
the 05/19/2026 at 01:50 PM
mrpopulus
icebergbrulant
posted
the 05/19/2026 at 01:54 PM
-Tomodachi Life 1er avec un 5/10 de Edge
-Saros 5ème avec un 9/10 de Edge... et de Gamekyo
Le monde va mal
barret49201
posted
the 05/19/2026 at 02:00 PM
icebergbrulant
Parce que t'as des mecs comme eux qui les achète pour les laisser sur une étagère et donner de la force à Nintendo.
cyr
posted
the 05/19/2026 at 02:08 PM
icebergbrulant
si les notes etais vecteur de bonne vente ,depuis le temps ça se saurait....
Mais le public est impitoyable. Ils achètent un jeux parce qu'il a envie, et non parce qu'ils a étais bien noter.
hypermario
posted
the 05/19/2026 at 02:15 PM
barret49201
Et oui, c'est domage que tu sois pauvre
icebergbrulant
posted
the 05/19/2026 at 03:30 PM
barret49201
Je ne vois pas de qui tu parles
cyr
Et oui, c’est assez injuste quand même
kikoo31
posted
the 05/19/2026 at 03:35 PM
barret49201
vivement Tifa6969
barret49201
posted
the 05/19/2026 at 03:38 PM
kikoo31
barret49201
posted
the 05/19/2026 at 03:39 PM
icebergbrulant
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-Saros 5ème avec un 9/10 de Edge... et de Gamekyo
Le monde va mal
Mais le public est impitoyable. Ils achètent un jeux parce qu'il a envie, et non parce qu'ils a étais bien noter.
cyr Et oui, c’est assez injuste quand même