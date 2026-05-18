Je vais pas revenir sur l'excellent demarrage d'Indiana Jones Switch 2 car Link49 a deja traité le sujet sur un article, c'est plutot sur le reste du classement que je vais me focaliser.Pour sa 3ème semaine dans le classement, Saros s'apprete deja a le quitter en dégringolant de 16 places d'une semaine a l'autre en étant classé 32ème.Apres deux grosses chutes consécutives qui l'ont fait passer de la 1ere a la 28ème place, Pragmata remonte de 5 places et se retrouve 23ème.Etant 2ème la semaine derniere, Tomodachi Life repasse premier du classement et semble bien parti pour etre l'un des plus gros succès de l'année. Pokemon Pokopia perd 3 places en passant de la 3ème a la 6ème place. RE Requiem remonte de la 7ème a la 4ème et confirme son statut de long seller.A noter pour finir MH Wilds qui reapparait dans le top 40 a la 37eme place, surement grace a des promos. Elden Ring Nightreign aussi.