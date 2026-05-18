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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts UK] Saros va deja quitter le top 40, Tomodachi repasse #1
Je vais pas revenir sur l'excellent demarrage d'Indiana Jones Switch 2 car Link49 a deja traité le sujet sur un article, c'est plutot sur le reste du classement que je vais me focaliser.

Pour sa 3ème semaine dans le classement, Saros s'apprete deja a le quitter en dégringolant de 16 places d'une semaine a l'autre en étant classé 32ème.

Apres deux grosses chutes consécutives qui l'ont fait passer de la 1ere a la 28ème place, Pragmata remonte de 5 places et se retrouve 23ème.

Etant 2ème la semaine derniere, Tomodachi Life repasse premier du classement et semble bien parti pour etre l'un des plus gros succès de l'année. Pokemon Pokopia perd 3 places en passant de la 3ème a la 6ème place. RE Requiem remonte de la 7ème a la 4ème et confirme son statut de long seller.

A noter pour finir MH Wilds qui reapparait dans le top 40 a la 37eme place, surement grace a des promos. Elden Ring Nightreign aussi.



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    link49, barret49201
    posted the 05/18/2026 at 08:49 AM by aeris201
    comments (13)
    abookhouseboy posted the 05/18/2026 at 08:54 AM
    Bidos, du coup.
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 08:59 AM
    Saros est un jeu pour gamer.
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 09:08 AM
    Tomodachi life c'est pour les blouses blanches qui ont rien d'autre à bouffer.
    marchand2sable posted the 05/18/2026 at 09:25 AM
    wtf pour Saros
    akinen posted the 05/18/2026 at 09:30 AM
    Mais pourquoi faire une fixette sur Saros et le comparer à tomodachi?

    Et maintenant on le compare à forza. Bientôt les stats Steam face à Roblox?

    Les articles « avis perso » sur les jeux sont si rare now. À croire qu’il n’y a que l’economie qui passionne gamekyo
    gasmok2 posted the 05/18/2026 at 09:34 AM
    marchand2sable
    GTA5 - 74% des ventes sur PS5
    CoD BO7 - 84% des ventes sur PS5
    Crimson Desert - 89% des ventes sur PS5

    En dehors de Nintendo qui peux capitaliser sur ces franchises fortes, le marché a changé.

    Tristes mais même si les exclusivités donnent (et c'est vérifié) une identité à une machine, c'est pas celle-ci qui font vendre des machines de nos jours.
    C'était le cas il y a des années, mais aujourd'hui on achète une machine là ou les potes sont sans même réfléchir ou s'intéresser au exclusivités.
    On est une espèce en voie d'extinction ici
    shambala93 posted the 05/18/2026 at 09:42 AM
    akinen
    Parce que l’auteur ne fait que de la provocation, c’est un enfant mal éduqué !
    grospich posted the 05/18/2026 at 09:43 AM
    Quand tu vois tous les jeux avant Saros dans le top, c'est un naufrage.
    negan posted the 05/18/2026 at 09:43 AM
    Il flop sévère Saros
    perse9 posted the 05/18/2026 at 09:51 AM
    les bons jeux solo flop. Les jeux de geekos comme subnautica et arc raiders vendent bien. Perso je m'en tape je continue à acheté des jeux comme saros qui sont des claques à tous le niveaux
    gasmok2 posted the 05/18/2026 at 10:18 AM
    perse9
    "Perso je m'en tape je continue à acheté des jeux comme saros qui sont des claques à tous le niveaux"

    J'espère bien que les gens achètent les jeux qu'ils veulent sans se soucier des ventes, autrement ce serait d'une tristesse
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 10:22 AM
    shambala93 et il a jamais rien
    mrpopulus posted the 05/18/2026 at 12:03 PM
    perse9 Subnautica 2 tu peux y jouer solo le génie...

    Et c'est un jeu de geekos parce que c'est en multijoueur ? C'est quoi encore cet argument à la con
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