Je vais pas revenir sur l'excellent demarrage d'Indiana Jones Switch 2 car Link49 a deja traité le sujet sur un article, c'est plutot sur le reste du classement que je vais me focaliser.
Pour sa 3ème semaine dans le classement, Saros s'apprete deja a le quitter en dégringolant de 16 places d'une semaine a l'autre en étant classé 32ème.
Apres deux grosses chutes consécutives qui l'ont fait passer de la 1ere a la 28ème place, Pragmata remonte de 5 places et se retrouve 23ème.
Etant 2ème la semaine derniere, Tomodachi Life repasse premier du classement et semble bien parti pour etre l'un des plus gros succès de l'année. Pokemon Pokopia perd 3 places en passant de la 3ème a la 6ème place. RE Requiem remonte de la 7ème a la 4ème et confirme son statut de long seller.
A noter pour finir MH Wilds qui reapparait dans le top 40 a la 37eme place, surement grace a des promos. Elden Ring Nightreign aussi.
Et maintenant on le compare à forza. Bientôt les stats Steam face à Roblox?
Les articles « avis perso » sur les jeux sont si rare now. À croire qu’il n’y a que l’economie qui passionne gamekyo
GTA5 - 74% des ventes sur PS5
CoD BO7 - 84% des ventes sur PS5
Crimson Desert - 89% des ventes sur PS5
En dehors de Nintendo qui peux capitaliser sur ces franchises fortes, le marché a changé.
Tristes mais même si les exclusivités donnent (et c'est vérifié) une identité à une machine, c'est pas celle-ci qui font vendre des machines de nos jours.
C'était le cas il y a des années, mais aujourd'hui on achète une machine là ou les potes sont sans même réfléchir ou s'intéresser au exclusivités.
On est une espèce en voie d'extinction ici
Parce que l’auteur ne fait que de la provocation, c’est un enfant mal éduqué !
"Perso je m'en tape je continue à acheté des jeux comme saros qui sont des claques à tous le niveaux"
J'espère bien que les gens achètent les jeux qu'ils veulent sans se soucier des ventes, autrement ce serait d'une tristesse
Et c'est un jeu de geekos parce que c'est en multijoueur ? C'est quoi encore cet argument à la con