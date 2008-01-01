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Solarr the PC Master
X-OR : RIP Kenji OBA - Sherif de l'espace
Solarr the PC Master
Au bas mot, Daft Punk s'est inspiré de son casque - petit, j'avais vu le film et regardé quelques séries. REP au rep Kenji.
Ce doublage FR, ces baudruches, épique époque.
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posted the 05/08/2026 at 12:41 AM by
solarr
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