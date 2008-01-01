profile
solarr
9
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 365
visites since opening : 732168
solarr > blog
all
X-OR : RIP Kenji OBA - Sherif de l'espace
Solarr the PC Master
Au bas mot, Daft Punk s'est inspiré de son casque - petit, j'avais vu le film et regardé quelques séries. REP au rep Kenji.





Ce doublage FR, ces baudruches, épique époque.









    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/08/2026 at 12:41 AM by solarr
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo