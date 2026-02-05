-Rebs Gaming a obtenu la confirmation de plusieurs sources (qui se sont avérées exactes avec les précédentes fuites concernant Halo) que les remakes de Halo 2 et 3 sont également en développement et sortiront quel que soit le succès (ou non) de Halo : Campaign Evolved.-Les remakes de Halo 2 et 3 sont « en phase de développement préliminaire » (mais toujours en phase de développement parallèle avec Campaign Evolved et d'autres projets Halo).-Les nouvelles missions préquelles de Halo : Campaign Evolved comprendront des brutes (conçues d'après les illustrations et les concepts artistiques originaux de Halo Reach) et d'autres éléments qui font allusion aux remakes des épisodes 2 et 3, considérés dès le départ comme un projet unique de « remake de la trilogie Halo » (sous UE5).-Un nouveau jeu multijoueur Halo indépendant (alias « Project Ekur », créé par Halo Studios + Certain Affinity) et le prochain jeu principal Halo (qui fera suite aux événements de Halo Infinite) sont les autres projets sur lesquels ils travaillent actuellement (tous également sous UE5).