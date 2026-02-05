-Rebs Gaming a obtenu la confirmation de plusieurs sources (qui se sont avérées exactes avec les précédentes fuites concernant Halo) que les remakes de Halo 2 et 3 sont également en développement et sortiront quel que soit le succès (ou non) de Halo : Campaign Evolved.
-Les remakes de Halo 2 et 3 sont « en phase de développement préliminaire » (mais toujours en phase de développement parallèle avec Campaign Evolved et d'autres projets Halo).
-Les nouvelles missions préquelles de Halo : Campaign Evolved comprendront des brutes (conçues d'après les illustrations et les concepts artistiques originaux de Halo Reach) et d'autres éléments qui font allusion aux remakes des épisodes 2 et 3, considérés dès le départ comme un projet unique de « remake de la trilogie Halo » (sous UE5).
-Un nouveau jeu multijoueur Halo indépendant (alias « Project Ekur », créé par Halo Studios + Certain Affinity) et le prochain jeu principal Halo (qui fera suite aux événements de Halo Infinite) sont les autres projets sur lesquels ils travaillent actuellement (tous également sous UE5).
Halo c'est tellement mort j'ai l'impression, je vais joué à une suite dans 5 ans frère...., franchement trop déçu..
Halo c'est pas mieux, après le Remaster du 1 avec l'Anniversary, ils refont encore un Remaster du 1 puis du 2 (apparemment) qui a déjà eu aussi son Remaster. Ça devient aberrant...
Je me demande si c'est pas Tomb Raider 1 qui a été le plus remasterisé ever ?