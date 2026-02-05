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Halo 3
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name : Halo 3
platform : Xbox 360
editor : Microsoft
developer : Bungie
genre : FPS
european release date : 09/26/2007
us release date : 09/25/2007
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
[Rumeur] Les remakes de Halo 2 et 3 seraient en développement



-Rebs Gaming a obtenu la confirmation de plusieurs sources (qui se sont avérées exactes avec les précédentes fuites concernant Halo) que les remakes de Halo 2 et 3 sont également en développement et sortiront quel que soit le succès (ou non) de Halo : Campaign Evolved.

-Les remakes de Halo 2 et 3 sont « en phase de développement préliminaire » (mais toujours en phase de développement parallèle avec Campaign Evolved et d'autres projets Halo).

-Les nouvelles missions préquelles de Halo : Campaign Evolved comprendront des brutes (conçues d'après les illustrations et les concepts artistiques originaux de Halo Reach) et d'autres éléments qui font allusion aux remakes des épisodes 2 et 3, considérés dès le départ comme un projet unique de « remake de la trilogie Halo » (sous UE5).

-Un nouveau jeu multijoueur Halo indépendant (alias « Project Ekur », créé par Halo Studios + Certain Affinity) et le prochain jeu principal Halo (qui fera suite aux événements de Halo Infinite) sont les autres projets sur lesquels ils travaillent actuellement (tous également sous UE5).

https://www.resetera.com/threads/halo-2-3-remakes-in-ue5-are-also-in-development-rebs-gaming.1508794/
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    posted the 05/02/2026 at 09:16 PM by ouroboros4
    comments (4)
    skuldleif posted the 05/02/2026 at 09:23 PM
    oui on pouvait s'en douter c'est ce qu'il y a de plus safe , mais la suite de halo infinite se fait attendre aussi ce teasing a la fin...
    ravyxxs posted the 05/02/2026 at 09:36 PM
    C'est quand même triste ce que cette série est devenu, ils ont vu Halo Infinite, on eu peur de faire une suite, et ce sont dit, c'est plus *safe* de faire des remakes histoire de satisfaire le public alors que la Master Chief Collection est très bien comme elle est... Et Ubisoft à la limite, sort AC Shadows puis un remake de Black Flags...Des couilles de la taille de noisette ma parole. En face, tu as Gears, qui te dit, pas de suite, mais les origines !!! Et là mon pote, le ton change...

    Halo c'est tellement mort j'ai l'impression, je vais joué à une suite dans 5 ans frère...., franchement trop déçu..
    hypermario posted the 05/02/2026 at 09:52 PM
    ravyxxs "frère" ...
    grospich posted the 05/02/2026 at 10:15 PM
    ravyxxs Gears a eu droit au Remaster du Remaster avec Gears Reload il y a même pas un an, même s'il a été vite oublié.

    Halo c'est pas mieux, après le Remaster du 1 avec l'Anniversary, ils refont encore un Remaster du 1 puis du 2 (apparemment) qui a déjà eu aussi son Remaster. Ça devient aberrant...

    Je me demande si c'est pas Tomb Raider 1 qui a été le plus remasterisé ever ?
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