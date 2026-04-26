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1er Teaser pour Alien Isolation 2 ?
Le compte officiel d'Alien Isolation vient de publier un Teaser, qui doit sans doute être pour Alien Isolation 2

https://x.com/i/status/2048386829389267339
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    kakazu, idd
    posted the 04/26/2026 at 02:44 PM by rider288
    comments (3)
    grievous32 posted the 04/26/2026 at 02:52 PM
    Je suis tombé dessus. Ca fait vraiment penser à la colonie du 2ème film cet extérieur. J'ai hâte putain !
    kakazu posted the 04/26/2026 at 02:54 PM
    Tellement hâte, le 1 est une pépite
    sosky posted the 04/26/2026 at 03:09 PM
    C’est sur même, le dock Emergency c’est le slot pour sauvegarder sur le 1 si je me trompe pas.
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