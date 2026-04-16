quelque chose que je comprend pas avec ces rumeurs qui remettent en question l'inclusion de COD D1 dans le GP ultimate



les joueurs COD sur Xbox étaient donc deja Abonné Gamepass ultimate? ca m’étonne étant donné le profil de joueur , MS aurait reussi a leur faire cracher un abonnement pour jouer a des jeux autres que COD et notamment des rpg ect... (lol?)



ou alors MS préfèrent une vente a un revenu de 30$ récurrent? (lol?)



aussi j'ai acheté l'upgrade vault de BO6 perso quelquechose que j'ai jamais fait ayant laché COD depuis lonnnnnngtemps et a mon avis je suis pas le seul ayant quand meme consommé, donc certains abonnés GP rapportent des tunes en + avec ce genre d'upgrade