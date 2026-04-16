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le Day One COD Gamepass est il reelement un probleme?
quelque chose que je comprend pas avec ces rumeurs qui remettent en question l'inclusion de COD D1 dans le GP ultimate

les joueurs COD sur Xbox étaient donc deja Abonné Gamepass ultimate? ca m’étonne étant donné le profil de joueur , MS aurait reussi a leur faire cracher un abonnement pour jouer a des jeux autres que COD et notamment des rpg ect... (lol?)

ou alors MS préfèrent une vente a un revenu de 30$ récurrent? (lol?)

aussi j'ai acheté l'upgrade vault de BO6 perso quelquechose que j'ai jamais fait ayant laché COD depuis lonnnnnngtemps et a mon avis je suis pas le seul ayant quand meme consommé, donc certains abonnés GP rapportent des tunes en + avec ce genre d'upgrade
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    idd
    posted the 04/16/2026 at 05:58 PM by skuldleif
    comments (4)
    skuldleif posted the 04/16/2026 at 06:01 PM
    pour moi le seul abo qui les enculent vis a vis de COD c'est le GP PC
    negan posted the 04/16/2026 at 06:12 PM
    Je pense que tu te pose trop de question sur cette marque de merde xD
    skuldleif posted the 04/16/2026 at 06:18 PM
    negan généralement ce genre de rumeur fait bien jazzé donc a priori ceux qui les croient ont des arguments , j'attends ces argument
    idd posted the 04/16/2026 at 06:45 PM
    oui ça et leur truc fortnite c'est ce qui a pété le prix du ultimate, on était bien sans, à 17/18 balles je crois
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