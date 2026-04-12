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skuldleif
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NatetheHate "Xbox a un show le 16 avril , Metro 2039 y sera révélé "
voila , donc a priori Metro sera présenté ici
https://x.com/NateTheHate2/status/2043387577374302639
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newtechnix
posted the 04/12/2026 at 06:20 PM by
skuldleif
comments (
9
)
jaysennnin
posted
the 04/12/2026 at 06:26 PM
bon faut que je me presse pour finir exodus et ses extensions
altendorf
posted
the 04/12/2026 at 06:32 PM
Dans un ID at Xbox ? Plutôt bizarre mais why not ^^
skuldleif
posted
the 04/12/2026 at 06:33 PM
altendorf
justement ca sera pas un ID
Xbox
un jeu de cette ampleur ca se présente pas dans un tel show , a moins que l'ambition du truc ai changé lol
altendorf
posted
the 04/12/2026 at 06:36 PM
skuldleif
Bah faut voir car Tom Warren a précisé que c'était bien un ID at Xbox d'où mon étonnement
narustorm
posted
the 04/12/2026 at 06:41 PM
Ya plus aucune surprise....
skuldleif
posted
the 04/12/2026 at 06:42 PM
altendorf
il parle d'un "xbox present" sur resetera donc focus sur un seul jeu qui sait ptetre un trailer lundi et un focus jeudi
torotoro59
posted
the 04/12/2026 at 06:49 PM
Un évènement play et xbox la meme semaine?
xynot
posted
the 04/12/2026 at 06:52 PM
Je pense que ça sera une présentation dédiée uniquement au jeu comme ce qu'ils vont faire pour Stranger Than Heaven le mois prochain.
newtechnix
posted
the 04/12/2026 at 07:28 PM
c'est bien on va voir un peu l'ambition ou un avant-goût de ce qu'ils souhaitent faire à l'avenir.
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