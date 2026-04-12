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NatetheHate "Xbox a un show le 16 avril , Metro 2039 y sera révélé "


voila , donc a priori Metro sera présenté ici
https://x.com/NateTheHate2/status/2043387577374302639
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    newtechnix
    posted the 04/12/2026 at 06:20 PM by skuldleif
    comments (9)
    jaysennnin posted the 04/12/2026 at 06:26 PM
    bon faut que je me presse pour finir exodus et ses extensions
    altendorf posted the 04/12/2026 at 06:32 PM
    Dans un ID at Xbox ? Plutôt bizarre mais why not ^^
    skuldleif posted the 04/12/2026 at 06:33 PM
    altendorf justement ca sera pas un IDXbox un jeu de cette ampleur ca se présente pas dans un tel show , a moins que l'ambition du truc ai changé lol
    altendorf posted the 04/12/2026 at 06:36 PM
    skuldleif Bah faut voir car Tom Warren a précisé que c'était bien un ID at Xbox d'où mon étonnement
    narustorm posted the 04/12/2026 at 06:41 PM
    Ya plus aucune surprise....
    skuldleif posted the 04/12/2026 at 06:42 PM
    altendorf il parle d'un "xbox present" sur resetera donc focus sur un seul jeu qui sait ptetre un trailer lundi et un focus jeudi
    torotoro59 posted the 04/12/2026 at 06:49 PM
    Un évènement play et xbox la meme semaine?
    xynot posted the 04/12/2026 at 06:52 PM
    Je pense que ça sera une présentation dédiée uniquement au jeu comme ce qu'ils vont faire pour Stranger Than Heaven le mois prochain.
    newtechnix posted the 04/12/2026 at 07:28 PM
    c'est bien on va voir un peu l'ambition ou un avant-goût de ce qu'ils souhaitent faire à l'avenir.
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