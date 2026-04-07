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Forza Horizon 6
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name : Forza Horizon 6
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : course
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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Forza Horizon 6 : des informations supplémentaires


Quelques informations supplémentaires concernant le futur Forza Horizon 6.
La sortie est prévue le 19 mai 2026 sur PC et Xbox


- Le retour des bracelets :

Tu devras rassembler 7 bracelets pour devenir une Légende de l'Horizon.
Sans le bracelet violet, tu ne pourras pas utiliser de voitures hybrides ni d'hypercars lors des courses officielles du festival !
- L'île de la Légende :

Une zone exclusive qui ne se débloque que lorsque vous obtenez tous les bracelets (en particulier le bracelet doré). Des circuits épiques et l'événement Goliath le plus long de la saga vous y attendent.
- Le Japon:

Un système de collection de tampons inspiré de la culture japonaise. Explorez la carte, collectionnez des tampons et débloquez des maisons et des garages entièrement personnalisables.
- Personnalisation totale des courses :

Dès la première course, tu pourras tout modifier : les concurrents, les règles, la météo, l'heure de la journée... Une liberté totale !
- Joue avec tes amis :

Tu peux jouer à l'intégralité de l'histoire en solo ou en mode coopératif avec tes amis.
La plus grande carte de la série à ce jour !


https://x.com/Centra_Xbox/status/2041533707815641144
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    raoh38, tripy73
    posted the 04/07/2026 at 06:33 PM by ouroboros4
    comments (3)
    victornewman posted the 04/07/2026 at 07:02 PM
    "Un système de collection de tampons " kikoo31 ça va plaire à octobar ça :'(
    ravyxxs posted the 04/07/2026 at 07:05 PM
    - Le retour des bracelets :

    Tu devras rassembler 7 bracelets pour devenir une Légende de l'Horizon.

    Ils essaient de nous faire croire que ça va être difficile, alors qu'on sait très bien qu'ils vont tenir la main aux casus sans qu'ils aient à faire toutes les courses de chaque catégorie.


    Une zone exclusive qui ne se débloque que lorsque vous obtenez tous les bracelets (en particulier le bracelet doré). Des circuits épiques et l'événement Goliath le plus long de la saga vous y attendent.

    Pareil Bullshit, fait les mêmes courses qui sont facile pour toi et tu auras accès au Goliath.

    Explorez la carte, collectionnez des tampons et débloquez des maisons et des garages entièrement personnalisables.

    Le gros du focus du jeu est dedans, de l'exploration pour les joueurs du dimanche, bienvenue les touristes

    Dès la première course, tu pourras tout modifier : les concurrents, les règles, la météo, l'heure de la journée... Une liberté totale !

    Ah ça j'aime beaucoup beaucoup

    Tu peux jouer à l'intégralité de l'histoire en solo ou en mode coopératif avec tes amis.
    La plus grande carte de la série à ce jour !

    A voir si elle est aussi varié et excellente que celle du 4, qui est imbattable jusqu'à ce jour !!
    zboubi480 posted the 04/07/2026 at 07:44 PM
    Si jamais, d'après le rumeurs, ils devaient sortir un Game Pass avec que les jeux Microsoft day one, je serai bien tenté de le prendre à la place de l’Ultimate tellement les studio Microsoft régalent
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