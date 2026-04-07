Quelques informations supplémentaires concernant le futur Forza Horizon 6.La sortie est prévue le 19 mai 2026 sur PC et Xbox- Le retour des bracelets :Tu devras rassembler 7 bracelets pour devenir une Légende de l'Horizon.Sans le bracelet violet, tu ne pourras pas utiliser de voitures hybrides ni d'hypercars lors des courses officielles du festival !- L'île de la Légende :Une zone exclusive qui ne se débloque que lorsque vous obtenez tous les bracelets (en particulier le bracelet doré). Des circuits épiques et l'événement Goliath le plus long de la saga vous y attendent.- Le Japon:Un système de collection de tampons inspiré de la culture japonaise. Explorez la carte, collectionnez des tampons et débloquez des maisons et des garages entièrement personnalisables.- Personnalisation totale des courses :Dès la première course, tu pourras tout modifier : les concurrents, les règles, la météo, l'heure de la journée... Une liberté totale !- Joue avec tes amis :Tu peux jouer à l'intégralité de l'histoire en solo ou en mode coopératif avec tes amis.La plus grande carte de la série à ce jour !