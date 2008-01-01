Insomniac Games a récemment renouvelé son bail au Media Studios Campus de Burbank, en Californie, tout en étendant ses locaux pour atteindre environ 6000m².Présent sur ce site depuis le début des années 2000, Insomniac Games s’inscrit dans une logique de croissance continue. Une première extension notable de ses bureaux remonte au début des années 2010, lorsque le studio américain avait déjà augmenté sa surface pour accompagner la montée en puissance de ses équipes. Depuis, Insomniac Games n’a cessé d’ajuster et d’agrandir progressivement ses espaces afin de répondre à l’évolution de ses besoins.Le choix de rester au Media Studios Campus n’est pas anodin. Situé à Burbank, au cœur de l’industrie du divertissement de la région de Los Angeles, le site regroupe de nombreuses entreprises liées au cinéma, à la télévision et aux médias. Un environnement en adéquation avec les productions du studio, connues pour leur forte dimension narrative et cinématographique.Cette nouvelle extension s’inscrit dans la continuité de la croissance d’Insomniac Games, particulièrement marquée depuis son rachat par Sony en 2019. Devenu un pilier des PlayStation Studios, Insomniac Games enchaîne les projets d’envergure, notamment autour de l’univers Marvel, avec plusieurs équipes mobilisées en parallèle.L’augmentation de la surface de travail vise ainsi à accompagner l’agrandissement des effectifs et à optimiser les conditions de production. Les jeux AAA modernes nécessitant des équipes toujours plus importantes et une collaboration étroite entre les différents corps de métier, ces nouveaux espaces doivent permettre de mieux structurer le développement des projets en cours et à venir.En renouvelant son bail tout en renforçant sa présence sur place, Insomniac Games confirme son ancrage historique à Burbank et sa volonté de poursuivre son développement sans changer de base. Une stratégie qui illustre la place centrale occupée par le studio dans l’écosystème PlayStation, et son importance dans les futures productions du constructeur.