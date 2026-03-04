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Petit trip nostalgique
Cette vidéo parlera aux personnes née dans les années 70, (idéalement fin des années 70) et qui ont grandi dans les années 80 et 90



Je ne sais pas pourquoi même j'aime bien ce genre de vidéo récap, je pense que j'ai du y prendre goût depuis les documentaires de national géographic focalisés sur la décennie 80 et 90
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    shima, sdkios
    posted the 04/03/2026 at 12:30 PM by jaysennnin
    comments (8)
    keiku posted the 04/03/2026 at 01:41 PM
    C'était quand même mieux avant...

    Mention spécial a Shufflepuck Café ou j'ai du passé des centaine d'heure dessus durant mon jeune age
    defcon5 posted the 04/03/2026 at 06:28 PM
    "Ou il est ton kiki ?" Ca ne fait pas un peu bizarre ??
    marcelpatulacci posted the 04/03/2026 at 07:37 PM
    keiku Pas tous quand même: les meufs se rasait pas la ch...le pubis et fallait se transformé en agent d'infiltration pour avoir une VHS porno. Quand au téléphone, tu rate une touche, tu recommence tous! Mais ça nous rendait plus intelligent a apprendre les numéros parqueur, et surtout fallait pas raté DBZ les mercredi parce que c'était un seul épisode par semaine.
    sdkios posted the 04/03/2026 at 08:58 PM
    defcon5 clair elle est trop malaisante cette pub je t'invite a aller ecouter la chanson du generique d'ailleurs, c'est a mourir de rire
    marcelpatulacci numero parqueur?
    marcelpatulacci posted the 04/04/2026 at 12:59 AM
    sdkios Parker Lewis
    keiku posted the 04/04/2026 at 04:36 AM
    marcelpatulacci le club dorothée c'était 4 a 8 heure par jour, les VHS ca tournait plein régime, d'ailleurs ca enregistrait sur tf1 et on regardait les goldorack, ulisse, moi renard et autre sur fr3 ou 5 et canal + a tel point qu'on devait négocier avec les parents pour leur laisser du temps de TV...

    le porno ? a 6 ans, c'était plutot les pub pour les gel douche en clair et en pleine journée, ou les pub de jv et les mec qui rapportait les playboy de leur grand frère dans le cours de récrée

    Les cabine téléphonique existait encore, et donc on avait pas l'angoisse du smartphone a la batterie déchargée... et ou tu pouvais vivre 80% de ta journée sans téléphone (le bonheur)

    Par contre oui aillant commencer le jv sur commodore 64 ca rendait intelligent surtout a 3 ans (voir peut être même avant) quand je savais pas encore lire ou écrire mais que je devais entrer des commande dos pour accéder a mes jeux (ou plutot ceux de mon père) sur cassette...

    C'était encore l'époque ou tu pouvais laisser aussi les enfants allez jouer dehors seul sans surveillance H24...

    tu pouvais aussi allez dévaliser les échantillons en magasin, et allez t'amuser sur les bornes d'arcade ou les flipper des cafés , tu avais des magasin de jouet a tous les coins de rue..

    tu pouvais écouter les indiens jouer de la flute de pan dans les rue, tu avais toujours un cirque qui venait pas trop loin de chez toi

    et quand la musique était bonne... bonne, bonne ,bonne...

    La nourriture (et surtout les fruits) était aussi de bien meilleurs qualitée

    Le seul point qui est mieux maintenant qu'avant c'est que la cigarette en diminution au final, mais bon c'est pas pour ca que l'air est plus sain aujourd'hui...
    marcelpatulacci posted the 04/04/2026 at 04:37 PM
    keiku j'auraispas dit mieux......je crois ce sujet nous fait plus de mal que de bien c'est mauvais la nostalgie pour la santé.
    keiku posted the 04/05/2026 at 05:49 AM
    marcelpatulacci Bah les souvenir son la, et je vais certainement pas m'en plaindre de les avoir, j'ai juste souvent une pensée pour ceux qui n'ont pas connu cette époque ou on se sentait encore libre, et puis ca a forger notre vie, et je ne me plaint pas de la mienne
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