Cette vidéo parlera aux personnes née dans les années 70, (idéalement fin des années 70) et qui ont grandi dans les années 80 et 90
Je ne sais pas pourquoi même j'aime bien ce genre de vidéo récap, je pense que j'ai du y prendre goût depuis les documentaires de national géographic focalisés sur la décennie 80 et 90
tags :
posted the 04/03/2026 at 12:30 PM by jaysennnin
Mention spécial a Shufflepuck Café ou j'ai du passé des centaine d'heure dessus durant mon jeune age
marcelpatulacci numero parqueur?
le porno ? a 6 ans, c'était plutot les pub pour les gel douche en clair et en pleine journée, ou les pub de jv et les mec qui rapportait les playboy de leur grand frère dans le cours de récrée
Les cabine téléphonique existait encore, et donc on avait pas l'angoisse du smartphone a la batterie déchargée... et ou tu pouvais vivre 80% de ta journée sans téléphone (le bonheur)
Par contre oui aillant commencer le jv sur commodore 64 ca rendait intelligent surtout a 3 ans (voir peut être même avant) quand je savais pas encore lire ou écrire mais que je devais entrer des commande dos pour accéder a mes jeux (ou plutot ceux de mon père) sur cassette...
C'était encore l'époque ou tu pouvais laisser aussi les enfants allez jouer dehors seul sans surveillance H24...
tu pouvais aussi allez dévaliser les échantillons en magasin, et allez t'amuser sur les bornes d'arcade ou les flipper des cafés , tu avais des magasin de jouet a tous les coins de rue..
tu pouvais écouter les indiens jouer de la flute de pan dans les rue, tu avais toujours un cirque qui venait pas trop loin de chez toi
et quand la musique était bonne... bonne, bonne ,bonne...
La nourriture (et surtout les fruits) était aussi de bien meilleurs qualitée
Le seul point qui est mieux maintenant qu'avant c'est que la cigarette en diminution au final, mais bon c'est pas pour ca que l'air est plus sain aujourd'hui...