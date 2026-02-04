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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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darkxehanort94
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Mr Plouf juge Crimson Desert mediocre.
Je crois qu'il est très salé.

.
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    posted the 04/02/2026 at 03:34 PM by darkxehanort94
    comments (13)
    masharu posted the 04/02/2026 at 03:39 PM
    Bizarre, il a pourtant aimé Tear of the Kingdom .
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 03:41 PM
    masharu
    rasalgul posted the 04/02/2026 at 03:44 PM
    Mdr on est en pleins south Park

    Qu'est-ce qu'on s'en Tape des influenceurs sérieux
    vyse posted the 04/02/2026 at 03:49 PM
    plouf et pseudo sont deux gros blasés de la vie, ils sont interessant que sur leur chaine commune ou ils parlent de vieux jeux
    thauvinho posted the 04/02/2026 at 04:01 PM
    Et on a le droit de trouver Mr Plouf médiocre ?
    zekk posted the 04/02/2026 at 04:10 PM
    masharu
    liquidsnake66 posted the 04/02/2026 at 04:11 PM
    Lui et son pote ça fait longtemps que je les ai blacklisté, condescendants comme personne
    jackfrost posted the 04/02/2026 at 04:48 PM
    Plouf se traduit souvent par un étron fraîchement sorti, aucune confiance.
    jenicris posted the 04/02/2026 at 04:53 PM
    Mais arrêtez d'écouter l'avis des youtubeurs
    kalas28 posted the 04/02/2026 at 05:09 PM
    jenicris atomium étant une exception pour moi et l'un des rares youtubeurs à avoir des avis intéressants.
    marcelpatulacci posted the 04/02/2026 at 06:21 PM
    Persso c'est juste dans les chiottes que j'attends le Plouf.
    patrickleclairvoyant posted the 04/02/2026 at 09:13 PM
    Cool! Sinon je dois être à 200h
    J’ai fait des trucs de dingo alors que j’arrive tout juste au chapitre 6.
    judebox posted the 04/03/2026 at 06:52 AM
    Mais je crois que Mr Splash a aimé lui
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