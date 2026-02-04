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Crimson Desert
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editor :
Pearl Abyss
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Pearl Abyss
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action-aventure
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darkxehanort94
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Mr Plouf juge Crimson Desert mediocre.
Je crois qu'il est très salé.
.
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posted the 04/02/2026 at 03:34 PM by
darkxehanort94
comments (
13
)
masharu
posted
the 04/02/2026 at 03:39 PM
Bizarre, il a pourtant aimé Tear of the Kingdom
.
ouroboros4
posted
the 04/02/2026 at 03:41 PM
masharu
rasalgul
posted
the 04/02/2026 at 03:44 PM
Mdr on est en pleins south Park
Qu'est-ce qu'on s'en Tape des influenceurs sérieux
vyse
posted
the 04/02/2026 at 03:49 PM
plouf et pseudo sont deux gros blasés de la vie, ils sont interessant que sur leur chaine commune ou ils parlent de vieux jeux
thauvinho
posted
the 04/02/2026 at 04:01 PM
Et on a le droit de trouver Mr Plouf médiocre ?
zekk
posted
the 04/02/2026 at 04:10 PM
masharu
liquidsnake66
posted
the 04/02/2026 at 04:11 PM
Lui et son pote ça fait longtemps que je les ai blacklisté, condescendants comme personne
jackfrost
posted
the 04/02/2026 at 04:48 PM
Plouf se traduit souvent par un étron fraîchement sorti, aucune confiance.
jenicris
posted
the 04/02/2026 at 04:53 PM
Mais arrêtez d'écouter l'avis des youtubeurs
kalas28
posted
the 04/02/2026 at 05:09 PM
jenicris
atomium étant une exception pour moi et l'un des rares youtubeurs à avoir des avis intéressants.
marcelpatulacci
posted
the 04/02/2026 at 06:21 PM
Persso c'est juste dans les chiottes que j'attends le Plouf.
patrickleclairvoyant
posted
the 04/02/2026 at 09:13 PM
Cool! Sinon je dois être à 200h
J’ai fait des trucs de dingo alors que j’arrive tout juste au chapitre 6.
judebox
posted
the 04/03/2026 at 06:52 AM
Mais je crois que Mr Splash a aimé lui
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Qu'est-ce qu'on s'en Tape des influenceurs sérieux
J’ai fait des trucs de dingo alors que j’arrive tout juste au chapitre 6.