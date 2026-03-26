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akinen
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The Legend Of Hei est sur ADN
Personnellement, je le considère comme un petit chef d'oeuvre chinois. Il m'a rappelé les plus belles heures de WAKFU.

Si je devais le décrire en un seul mot, ce serait "MAGNIFIQUE". Et puis il a su effacer la déception "Scarlet et l'Éternité" (que de temps de visionnage perdu)

Si vous le pouvez, regardez le sans vous renseigner avant. Et The Legend Of Hei 2 sort le 23 Avril en France!



Trailer découverte (à privilégier)




Trailer action (évitez si vous ne voulez pas vous faire spoiler)



The Legend Of Hei - https://youtu.be/l-cjaqL2-vE?si=WWccUeR1zD4vIgkv
    tags : hei legendofhei
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    gaeon
    posted the 03/26/2026 at 09:23 AM by akinen
    comments (2)
    gaeon posted the 03/26/2026 at 09:36 AM
    J'ai pas gardé mon abo annuel T~T
    akinen posted the 03/26/2026 at 10:01 AM
    gaeon Désolé Moi non plus, il est actuellement à 3.99€ (mensuel)
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