



Trailer découverte (à privilégier)









Trailer action (évitez si vous ne voulez pas vous faire spoiler)







(à privilégier)(évitez si vous ne voulez pas vous faire spoiler)

Personnellement, je le considère comme un petit chef d'oeuvre chinois. Il m'a rappelé les plus belles heures de WAKFU.Si je devais le décrire en un seul mot, ce serait "MAGNIFIQUE". Et puis il a su effacer la déception "Scarlet et l'Éternité" (que de temps de visionnage perdu)Si vous le pouvez, regardez le sans vous renseigner avant. Et The Legend Of Hei 2 sort le 23 Avril en France!