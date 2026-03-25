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akinen
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Goku VS le casting entier de Street Fighter 2
La vidéo date d’il y a 10 ans. Comment ai-je fais pour la rater!
Le concept est limpide, c’est simplement Goku jouable dans le jeu street fighter 2, mais avec sa puissance réelle.
Goku vs street fighter 2
-
https://youtu.be/dqt_MzUQ20M?is=kaU551xh6Dvzw4Gz
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posted the 03/25/2026 at 02:48 PM by
akinen
comments (
3
)
micheljackson
posted
the 03/25/2026 at 02:51 PM
Mouais, le sprite de Goku est mal intégré au reste.
Dommage, car l'idée était excellente.
syoshu
posted
the 03/25/2026 at 03:56 PM
En même temps Street Fighter, c'est de "simples humains"... Mettons le face à Leon S. Kennedy et il a aucune chance. Tous ses coups seront parés et y aura une exécution.
Bon faut quand même un couteau ou une hache pour Leon
marcelpatulacci
posted
the 03/25/2026 at 04:30 PM
La meilleur de loin:
https://www.youtube.com/watch?v=2TXPFgRsVUE
19 ans et donne toujours autant de frissons.
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Dommage, car l'idée était excellente.
Bon faut quand même un couteau ou une hache pour Leon
19 ans et donne toujours autant de frissons.