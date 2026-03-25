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akinen
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Goku VS le casting entier de Street Fighter 2
La vidéo date d’il y a 10 ans. Comment ai-je fais pour la rater!

Le concept est limpide, c’est simplement Goku jouable dans le jeu street fighter 2, mais avec sa puissance réelle.

Goku vs street fighter 2 - https://youtu.be/dqt_MzUQ20M?is=kaU551xh6Dvzw4Gz
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    posted the 03/25/2026 at 02:48 PM by akinen
    comments (3)
    micheljackson posted the 03/25/2026 at 02:51 PM
    Mouais, le sprite de Goku est mal intégré au reste.
    Dommage, car l'idée était excellente.
    syoshu posted the 03/25/2026 at 03:56 PM
    En même temps Street Fighter, c'est de "simples humains"... Mettons le face à Leon S. Kennedy et il a aucune chance. Tous ses coups seront parés et y aura une exécution.
    Bon faut quand même un couteau ou une hache pour Leon
    marcelpatulacci posted the 03/25/2026 at 04:30 PM
    La meilleur de loin: https://www.youtube.com/watch?v=2TXPFgRsVUE
    19 ans et donne toujours autant de frissons.
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