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L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
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rogeraf
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DLSS5 ON (démo sur Starfield) : vos avis
Démo du DLSS 5 (pré version) d' Nvidia lors de la derniere GTC 2026. Rendu neuronal piloté par IA de prochaine génération ..
Qu'en pensez-vous ?
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posted the 03/24/2026 at 02:32 PM by
rogeraf
comments (
10
)
sardinecannibale
posted
the 03/24/2026 at 02:47 PM
C'est bluffant. Le début de grands changements à venir pour les mondes audiovisuel et vidéo-ludique.
Pour un jeu sans identité visuelle comme Starfield c'est parfait.
Malgré tout pour tous les autres jeux ayant une direction artistique (comme RE9) ce n'est pas maîtrisé du tout. Rdv dans 5 ans.
keiku
posted
the 03/24/2026 at 02:54 PM
c'est bien pour l'éclairage et la colorimétrie et les ombrage, par contre je reste contre la transformation des modèles
shirou
posted
the 03/24/2026 at 02:55 PM
Que c'est pas ça qui en fera un bon jeux ...
hypermario
posted
the 03/24/2026 at 03:00 PM
Superbe rendu pour du 0 effort !
liquidus
posted
the 03/24/2026 at 03:37 PM
Autant dans les démos qu'on a vu il y a quelques temps, je trouvais que ça pouvait donner un coté uncanny valley, mais sur Starfield, je trouve que ça passe.
kratoszeus
posted
the 03/24/2026 at 04:04 PM
Ça change toute la vision originale. Je pense que Nvidia doit entraîner encore son model avant une sortie grand public. Dans l état c'est bien trop agressif
5120x2880
posted
the 03/24/2026 at 04:23 PM
Quand les personnages ont déjà des vieilles gueules de pnj sans âme, ça ne me dérange pas des masses que la façade soit retapé
supasaiyajin
posted
the 03/24/2026 at 04:33 PM
Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça passe mieux avec cette vidéo qu'avec les précédentes. C'est plutôt ça qu'il fallait montrer.
churos45
posted
the 03/24/2026 at 04:50 PM
Moi je trouve ça fou que ce soit du côté client qu'on attend une fonctionnalité d'amélioration des graphismes. Les grands acteurs devraient plutôt se consacrer à fournir aux développeurs les outils qui permettent d'atteindre un haut niveau de fidélité graphique de façon optimisé, sans avoir besoin d'artifices du côté de l'utilisateur.
Cela-dit, sur de vieux jeux, ça peut être utile pour rafraichir certains éléments. Au détriment parfois de la vision des studios, mais faut avouer que certains jeux vieillissent quand même mal.
mithrandir
posted
the 03/24/2026 at 05:07 PM
Vraiment Impressionnant !
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Pour un jeu sans identité visuelle comme Starfield c'est parfait.
Malgré tout pour tous les autres jeux ayant une direction artistique (comme RE9) ce n'est pas maîtrisé du tout. Rdv dans 5 ans.
Cela-dit, sur de vieux jeux, ça peut être utile pour rafraichir certains éléments. Au détriment parfois de la vision des studios, mais faut avouer que certains jeux vieillissent quand même mal.