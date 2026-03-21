La division Xbox de Microsoft traverse une nouvelle phase de transition avec le départ annoncé de deux cadres importants : Haiyan Zhang et Lori Wright. Ces changements interviennent dans un contexte où la marque au X vert poursuit l’évolution de sa stratégie, notamment autour de l’intelligence artificielle et du renouveau son écosystème.Haiyan Zhang, qui occupait le poste de General Manager dédiée à l’IA appliquée au gaming, a confirmé qu’elle quitterait la firme de Redmond après plus de treize ans de carrière. Elle rejoindra prochainement la division jeux vidéo de Netflix, marquant ainsi un virage important. Dans son message, elle évoque une “nouvelle aventure” et se dit enthousiaste à l’idée de contribuer au développement des ambitions gaming du géant du streaming.Durant son parcours chez Microsoft, Haiyan Zhang a occupé plusieurs fonctions clés, notamment au sein de Xbox Game Studios, de Microsoft Research, ainsi qu’en tant que Chief of Staff pour la branche gaming. Elle souligne avoir trouvé chez Microsoft un environnement où elle se sentait pleinement à sa place, tout en remerciant ses équipes et collaborateurs pour ces années marquantes.De son côté, Lori Wright, Corporate Vice President chez Xbox, s’apprête elle aussi à tourner la page dans les semaines à venir. Responsable des relations avec les partenaires tiers à l’échelle mondiale, elle a joué un rôle central dans le développement des collaborations stratégiques de Xbox. Dans une publication sur LinkedIn, elle revient sur “une décennie incroyable” et adresse ses remerciements à l’ensemble des partenaires et collègues ayant marqué son parcours.Contrairement à Haiyan Zhang, Lori Wright n’a pas encore dévoilé ses projets futurs, préférant s’accorder une pause avant de décider de la suite de sa carrière.Ces départs illustrent un remaniement notable au sein du leadership Xbox.Ces dernières semaines, plusieurs figures importantes ont quitté Microsoft/Xbox, dont Phil Spencer, ainsi que Sarah Bond. La relève a notamment été assurée par Asha Sharma et Matt Booty.